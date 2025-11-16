El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Letrero del antiguo cine Babón, en la Rondilla. El Norte

Mi Valladolid no es la tuya

«Leía a Peláez y a menudo no reconocía mi ciudad en su idea de Valladolid»

Antonio G. Encinas

Antonio G. Encinas

Valladolid

Domingo, 16 de noviembre 2025, 08:50

Comenta

Me pasaba a veces al leer a un columnista 'nuestro', mal que les pese a ABC y a Rafa Latorre, que fueron segundones con él. ... Leía, digo, las vallisoletanías de José Peláez y a menudo no reconocía mi Valladolid en el suyo. Creo, incluso, que su Valladolid estaba más cerca del Valladolid de su enemigo íntimo Óscar Puente, que ya les jodería a ambos... Un Valladolid de colegio concertado como, curiosamente, aquel en el que estudié yo y del que nunca me sentí parte, en el que hasta los compañeros te llamaban por el apellido. Con una chavalada que salía por sitios por los que yo nunca salí, que pertenecía a cofradías a las que yo nunca 'devocioné' O que jugaba al fútbol en equipos en los que yo no jugué.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El asesino de Encarnita Polo se escapó del ala de psiquiatría y la mató mientras dormía
  2. 2 Una menor mata a su cuñada de 20 años en Asturias en presencia de su familia
  3. 3

    Vandalizan un parque de Valladolid un mes después de su inauguración
  4. 4

    Isaac Sánchez, el vallisoletano que ha hecho del oro un fenómeno viral en redes: «Está en máximos históricos»
  5. 5 Arde de madrugada un coche aparcado en una calle de Pajarillos
  6. 6 Detenido un menor por intentar robar de un fuerte tirón el bolso a una anciana
  7. 7 Las cámaras que vigilan el tráfico en Valladolid: ¿sabes dónde están y hacia dónde enfocan?
  8. 8

    La lluvia provoca un susto en el encierro de Traspinedo
  9. 9

    El Ayuntamiento suma una parcela para una dotación en Cáritas a falta de proyecto
  10. 10 Renfe reducirá desde este domingo los tiempos de viaje entre Madrid, Segovia y Valladolid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Mi Valladolid no es la tuya

Mi Valladolid no es la tuya