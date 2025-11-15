El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Ruinas en la calle Al-Jala de Gaza tras los bombardeos israelíes. Mohammed Saber-Efe

El laberinto de Netanyahu

«En sus orígenes, Israel pretendió ser Atenas y Netanyahu la ha transformado en Esparta. Si alcanza la victoria total que proclama, no permitirá que la Autoridad Palestina tome posesión de Gaza». Meir Margalit. Historiador y político.

Agustín Remesal

Agustín Remesal

Valladolid

Sábado, 15 de noviembre 2025, 08:55

Comenta

Hace dos años, el 7 de octubre de 2023, Israel vivió el atroz ataque repentino de los milicianos palestinos de Hamas, el más mortífero allí ... desde la fundación del Estado judío en 1948 que desencadenó el infierno de Gaza. La tragedia de esa guerra librada en la exigua Franja es la más mortífera entre israelíes y palestinos que no logran encontrar la salida de ese túnel de muerte. Ni el aparente agotamiento de ambos bandos ni los imaginarios planes de Ronald Trump, con sus fantasías para lograr la ocupación de la Franja, carecen de viabilidad hacia una posible paz. Frente a semejante barbarie, los enemigos de ambos bandos están poseídos por el furor del crimen, a tal punto que nada pueden hacer para alcanzar cualquier entendimiento hacia la paz en tan exiguo territorio.

