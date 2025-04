El PP confirma que votará en contra del proyecto de presupuestos para 2025 Los populares critican que no se ha recogido ninguna de sus propuestas y que los acuerdos con IU-Podemos y Vamos Palencia «son un brindis al sol»

El Norte Palencia Viernes, 25 de abril 2025, 14:21 Comenta Compartir

El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Palencia ha difundido un comunicado en el que confirma que votará no al presupuesto municipal para el año 2025. Unas cuentas que, a su juicio «llegna tarde» y que no han recogido ninguna de las peticiones del PP. Los populares consideran que se trataba de propuestas necesarias para el desarrollo de la capital. Además, denuncian que tras entregar al dquipo de gobierno de la socialista Miriam Andrés sus propuestas, no han vuelto a hablar con ellos.

Critican que el pleno para aprobar las cuentas del ejercicio de 2025, se celebre a las puertas de mayo, «con un presupuesto que solo servirá para apenas medio año; y con un acuerdo alcanzado con dos grupos políticos que han conocido a través de los medios de comunicación».

Los populares recuerdan que fue en el mes de febrero cuando presentaron sus medidas, en las que recogían una serie de inversiones como el edificio de Villandrando, poner en marcha una primera fase del desdoblamiento de la avenida Comunidad Europea, destinar 250.000 euros a la adecuación de las riberas urbanas o acometer arreglos en la pasarela de Villalobón.

También pidieron la creación de una partida de ayudas para el nacimiento o adopción de hijos. El portavoz popular, Víctor Torres ironiza sobre cuales son la prioridades y el proyecto de ciudad de Miriam Andrés y su equipo. «Con nosotros no han hablado para valorar estas ayudas y, sin embargo, con Izquierda Unida han pactado destinar más dinero a los animales», dejando claro que el Grupo Popular no está en contra del cuidado, protección y bienestar animal, pero si cuáles son las preferencias, prioridades y el proyecto de cada grupo político.

Otras de las propuestas de los populares fue la creación de una oficina de atención al mayor, la creación de una partida para iniciativas impulsadas por el comercio local, un programa de desarrollo comunitario en barrios, empezando por El Carmen, o mejorar la partida del 'Tan Bien de Noche' para el fomento del ocio nocturno alternativo para los jóvenes. «No han querido hablar con nosotros, y tendrán como respuesta un 'no' en el pleno», aseguró Torres.

Los populares lamentan que el equipo de gobierno no haya tenido ni siquiera en consideración sus propuestas, y que además las que conocen de IU-Podemos y Vamos Palencia «no aportan absolutamente nada a la ciudad, son un brindis al sol para contentar a algún votante y no reflejan ningún proyecto de ciudad», aseguran los populares.

Además, han sido muy críticos con el PSOE por no haber celebrado ninguna comisión para analizar las partidas por áreas y servicios, algo que recuerdan que «se venía haciendo en los últimos años en aras de la transparencia y para que los concejales y ciudadanos conocieran en qué se va a gastar el dinero público».

«Con la salida del señor Domiciano Curiel de Vamos Palencia advertimos que el PSOE tenía dos opciones, o abrirse a negociar con todos los grupos y llegar a acuerdos generales, o echarse en brazos de la izquierda más radical del ayuntamiento y ya hemos visto cómo ha optado por lo segundo con un Vamos Palencia cómplice de la situación», señalan.