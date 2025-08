Tellado pide a Óscar Puente, Patxi López y Pilar Bernabé que «sigan el camino» del alto comisionado y dimitan

La guerra de los currículums se ha convertido en un bumerán que golpea a PSOE y PP por igual. Este viernes le ha tocado al ... secretario general de los populares, Miguel Tellado, usar como ariete la cuestión de la falsedad de la experiencia académica y ha pedido al ministro de Transportes, Óscar Puente; al portavoz de los socialistas en el Congreso, Patxi López; y a la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé; que «sigan el camino» del ya ex alto comisionado del Ejecutivo para la dana, José María Ángel, que dimitió el jueves después de que la Agencia Valenciana Antifraude señalara que uno de los títulos que consta en su expediente de funcionario en la Diputación de Valencia es falso.

«No basta con dimitir, ahora que les han pillado tenemos que exigir a Sánchez que comparezca y pida disculpas y que devuelvan el dinero», ha dicho el dirigente del PP en una comparecencia ante la ejecutiva del PP gallego. En ese sentido ha cargado contra Diana Morant. ministra de Ciencia y Universidades y líder del PSPV, por «despedir con honores» a Ángel. «Representa bien la falta de verguenza con el que el PSOE maneja la dana», ha reiterado.

Tellado, en su línea dura, también ha tachado contra el Gobierno, al que ha calificado de «parque temático de la corrupción» y ha avisado de que las legislaturas de Pedro Sánchez «nunca duran cuatro años». «Todas las razones por las que no agotó las legislaturas anteriores ya se han dado en esta», ha trasladado.

Sin embargo, Tellado ha criticado que en esta ocasión Sánchez «no disuelve ni convoca elecciones» porque «ahora toda España sabe que estaban robando desde el principio, desde que llegaron». «Ahora la justicia ha atrapado a buena parte de la banda y necesitan los recursos del Estado, los medios públicos para defenderse y para que no caiga el número uno», ha trasladado.

Morant se enroca

Morant, por su parte, no se apea de su defensa férrea del ya excomisionado del Gobierno para la reconstrucción y reparación de los daños causados por la dana de Valencia el pasado 29 de octubre, José María Ángel Batalla, pese a las claras distancias marcadas la víspera por la número dos del Ejecutivo y del PSOE, María Jesús Montero. La minsitra -que eligió a Ángel Batalla como presidente de su federación en el último congreso del PSPV- obvió hoy de nuevo que este no ha sido capaz de acreditar hasta la fecha que esté en posesión de la titulación universitaria que aparecía, de distintas maneras, en su currículum y cuya falsificación investiga ya la Fiscalía Anticorrupción, y se afanó en glosar su hoja de servicios en contraposición con la del presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón.

Su reivindicación de la figura del dimisionario fue tal que insistió en que no nombrará un sustituto para su cargo orgánico, honorífico y no ejecutivo, porque todavía tiene demasiado fresco «el dolor de haber perdido a una persona» que para los socialistas valencianos es «una institución». Y frente a las críticas del PP por su actitud como ministra de Universidades hacia alguien sobre quien pesa la duda de haber no ya mentido sino incurrido en falsedad documental con la fabricación de un diploma inexistente de la Universidad de Valencia a fin de acceder a su plaza de funcionario en la Diputación provincial. «El señor Feijóo, por decencia, que pida la dimisión de Mazón -dijo después de que el presidente de lo populares advirtiera el jueves de que este caso entra en la »esfera de lo delictivo«- porque no hay mayor delito que ausentarse de su trabajo y que eso cueste vidas».

La ministra esgrimió que lo que pretende el PP es que no se hable de las víctimas de la dana y que ha sido justamente para evitar eso y poder defender su «honorabilidad» desde el ámbito privado sin perjudicar al partido para lo que Ángel Batalla ha presentado su renuncia sin que, reiteró, nadie se lo pidiera. Es cierto que formalmente el Ejecutivo no llegó a exigir su cese, pero también lo es que el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, responsable de su nombramiento, lo conminó el miércoles a remitir «a la menor brevedad» toda la documentación relativa a su expediente académico y que, según explicó él mismo, lejos de recibir lo reclamado recibió una carta de dimisión. La vicepresidenta primera del Gobierno, además, aseguró que la renuncia es «oportuna y conveniente» porque desde los políticos tienen una obligación de «ejemplaridad».

Morant, sin embargo, se quejó de que el foco se ponga sobre su partido. «Hay personas con título académico que ese día -repitió sobre el 29 de octubre- estuvieron mordiendo trofeos, burlándose de las universidades públicas por haber cerrado las clases, que han dado hasta ocho versiones distintas de lo que hizo esa tarde, que estuvieron encerrados en el Ventorro y que desde luego no cumplieron con su obligación de proteger a la ciudadanía Y eso nos llevó a 228 víctimas. Para hacer política no hace falta un título, hace falta dignidad y aquí quien tiene que dimitir es el señor Carlos Mazón».