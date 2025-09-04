El Supremo reclama al PSOE que aclare pagos a Koldo para saber si acabaron en manos de Ábalos

El magistrado Leopoldo Puente, instructor del caso Koldo en el Supremo, ha pedido información económica al Congreso de los Diputados, al PSOE, al Parlamento de ... Navarra y al Ayuntamiento de Milagro (Navarra) para completar los informes económico-financieros de Santos Cerdán y José Luis Ábalos.

Además de nóminas y dietas, entre otras cuestiones, y a petición de los investigadores de los Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que son los que están ultimando esos informes, el magistrado Puente reclama al PSOE tanto que aclare pagos desconocidos a Koldo para saber si acabaron en manos de Ábalos como las donaciones que Santos hizo a la formación política porque las situaciones financieras de ambos son, cuanto menos, enrevesadas.

Sobre la cuestión del exasesor y del exministro de Transportes, la UCO sospecha que Koldo en realidad oficiaba como una suerte de cajero de toda la familia del todavía diputado a fin de blanquear el supuesto dinero negro que éste recibía por las mordidas. Sea como fuere, en su auto, ahora el juez recuerda que la investigación ya ha puesto de «manifiesto» la existencia de «frecuentes vínculos entre los patrimonios» de Koldo y Ábalos, hasta el punto de que el propio exdirigente socialista ha reconocido en diferentes declaraciones judiciales que varios gastos eran abonados por su asesor y que el luego se los «reintegraba».

La UCO, en sendos informes remitidos este septiembre, ha descubierto que Koldo «habría recibido determinados ingresos, que aparentemente proceden del PSOE, sin que se conozca en este momento la naturaleza y eventual extensión de dichos pagos». Se trata, en concreto, de sendos abonos por importes de 1.435,40 y 2.542,46 euros, con fechas valor del 28 de mayo de 2018 y 5 de septiembre de 2019.

A la vista de las cuentas entremezcladas que el exasesor y el secretario de Organización del PSOE mantenía, el magistrado afirma que «resulta preciso conocer si dichos pagos, u otros que pudieran haberse realizado, tenían por objeto abonar al propio don Koldo García, o a su entorno familiar más próximo gastos o servicios propios o si los ingresos se destinaban u obedecían a gastos o servicios generados o desarrollados por el propio Ábalos».

El instructor por ello requiere al PSOE «para que informe de manera detallada de todas las operaciones relativas a cuotas, donaciones, liquidaciones de gastos, pagos de servicios, retribuciones u otros abonos, que pudiera haber recibido de o entregado» a Koldo García, pero también a su mujer, Patricia Uriz, y a su hermano, Joseba García, ya que ambos –afirma el juez- pudieron tener «cierta intervención» en este entramado económico.