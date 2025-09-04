El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

María Jesús Montero y Pilar Bernabé este jueves en un acto del PSOE sobre mujeres en Alcorcón EFE

El PSOE se encomienda a la abolición de la prostitución para redimirse del 'caso Koldo'

Los socialistas, que no cuentan con el apoyo de sus socios para sacar adelante la iniciativa, presionan al PP: «Que tenga el valor de decir que está a favor de los puteros»

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Jueves, 4 de septiembre 2025, 14:17

No es casual que el PSOE haya decidido que su primer acto público en el inicio del nuevo curso político estuviera dedicado a las mujeres. ... El partido aún acusa el golpe causado a su imagen por las conversaciones entre el exsecretario de Organización y exministro de Transportes José Luis Ábalos y su asistente 'Koldo García', incorporadas a la instrucción de de la 'operación Delorme' conocidos el pasado junio entre José Luis Ábalos y Koldo García ( «Tienes a la Ariadna, que está perfecta», ofrecía uno. «No sé, la Carlota se enrolla que te cagas», respondía el otro. «Pues las dos, y a tomar por culo») y las acusaciones de «comportamiento inadecuado» al ya exresponsable de Coordinación Institucional de la Presidencia del Gobierno en Moncloa, Paco Salazar, justo cuando iba a ser nombrado secretario de Organización adjunto.

