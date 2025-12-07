El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Sánchez cesa al número 2 de Salazar en La Moncloa por las denuncias de acoso sexual

El presidente intenta colocar un torniquete ante la crisis abierta en el partido

Lourdes Pérez

Madrid

Domingo, 7 de diciembre 2025, 22:07

Comenta

Primer golpe de mano de Pedro Sánchez para tratar de atajar la crisis desatada en el PSOE, singularmente entre sus mujeres militantes y por extensión ... entre el feminismo de izquierdas, por las denuncias por acoso sexual contra Paco Salazar, ex alto cargo de La Moncloa y asesor de su confianza hasta que en julio se revelaron que se había extralimitado con dos trabajadoras de las que era superior jerárquico.

