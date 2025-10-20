Sánchez insiste en computar la lucha contra el cambio climático como gasto en defensa frente a Trump y Bruselas

Pedro Sánchez no está dispuesto a dar su brazo a torcer en su empeño de que la lucha contra el cambio climático compute también como ... inversión en defensa, pese a las reticencias de algunos socios de la OTAN y de la Comisión Europea. En plena tensión con Donald Trump, abiertamente negacionista de la emergencia climática, por la negativa de España a elevar hasta el 5% el gasto militar, el jefe del Ejecutivo ha insistido hoy en que no modificará sus cuentas.

España ha alcanzado ya el 2% del gasto en defensa este año, según las propias estimaciones de la OTAN, gracias a una inyección de más de 10.000 millones de euros aprobada por el Ejecutivo en abril a través de una fórmula que le permitió sortear la autorización del Parlamento. Ahora, su compromiso con la Alianza es, conforme a lo comprometido en la cumbre de La Haya, en junio, subir como mucho al 2,1%, frente al 5% aceptado por el resto de aliados en consonancia con las exigencias de Trump.

Sánchez explicó hoy, en una comparecencia ante los medios en Eslovenia, tras la cumbre del Med9 junto al resto de países mediterráneos de la Unión Europea, que el 13% de esos más de 10.000 millones extra corresponden a partidas relacionadas con la emergencia climática y la protección civil, pero evitó responder a la pregunta de si ha sido capaz de recabar algún apoyo a su postura.

Hace apenas diez días, en respuesta a una pregunta planteada por el eurodiputados del PP, la Comisión apuntó que España no podrá contabilizar ese tipo de inversiones como gasto militar a efectos de acogerse a la flexibilidad fiscal del Plan ReArmar Europa, un proyecto a cinco años vista, que busca dotar a la UE de una fuerza de disuasión que le permita garantizar su propia defensa ante la amenaza de Rusia y reducir la dependencia de la Administración estadounidense.

«El Gobierno de España lo tiene claro -respondió, sin embargo, hoy Sánchez-. Efectivamente, se puede contabilizar algunas de estas políticas como políticas vinculadas con la seguridad y la defensa y eso es lo que está haciendo en consonancia con la Unión Europea y también con la OTAN»