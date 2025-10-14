El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pedro Sánchez y Donald Trump se saludan en Egipto antes de la firma del acuerdo de paz para Gaza. AFP

Trump amenaza de nuevo con castigar a España por su bajo gasto en Defensa

El presidente de Estados Unidos reitera que está «muy descontento» con nuestro país y sopesa imponer nuevos aranceles

Zigor Aldama

Zigor Aldama

Martes, 14 de octubre 2025, 21:03

Comenta

No ha durado mucho la sonrisa que el lunes exhibieron Donald Trump y Pedro Sánchez durante su apretón de manos previo a la firma del ... acuerdo de paz del presidente de Estados Unidos para Gaza. Este martes, Trump ha retomado su actitud agresiva hacia nuestro país por lo que considera un reducido gasto en Defensa de Madrid. «Estoy muy descontento con España. Es el único país que no ha aumentado su gasto al 5% del PIB... así que no estoy contento con España», ha reiterado a la prensa después de haberse reunido con el presidente de Argentina, Javier Milei, en la Casa Blanca.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El convulso estreno de un restaurante en la plaza Circular de Valladolid
  2. 2 Un arrollamiento entre Olmedo y Valdestillas provoca retrasos en la línea Madrid-Valladolid
  3. 3

    La Roja regatea un atasco kilométrico en la A-62
  4. 4

    Instalan bolardos para que los peatones no se golpeen en la cabeza contra las nuevas farolas de Arco de Ladrillo
  5. 5 Reabierta por completo la vía de alta velocidad entre Madrid y Valladolid tras cinco horas cortada
  6. 6 La enfermedad mental que no pudo torear Morante y le lleva a una inesperada retirada
  7. 7

    Cuatro décadas viviendo en una chabola en Valladolid: «No quiero que más nietos nazcan aquí»
  8. 8

    Urbanismo da vía libre a una zona para hasta 70 chalés pareados junto a la factoría de Renault
  9. 9

    Cuatro horas de espera para ver a la Selección... y solo tres jugadores se paran a saludar
  10. 10

    Triplica la tasa de alcohol y se estampa contra el nuevo quitamiedos de Arco de Ladrillo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Trump amenaza de nuevo con castigar a España por su bajo gasto en Defensa

Trump amenaza de nuevo con castigar a España por su bajo gasto en Defensa