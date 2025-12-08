El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Jaume Clotet recibió en 2024 el Josep Pla por 'La hermandad del ángel caído', al que ha seguido 'La calavera del apóstol'. EFE

Jaume Clotet

«La ruptura se puede arreglar, aunque Junts tiene descontado que Sánchez es un caradura»

Autor ahora de novelas de éxito, el exjefe de Comunicación del Govern con Puigdemont augura que el 'procés', «pendular», revivirá

Lourdes Pérez

Lourdes Pérez

Lunes, 8 de diciembre 2025, 00:04

icen de él que es el 'Dan Brown catalán'. Jaume Clotet (Barcelona, 1974), periodista e historiador, amplía ahora sus horizontes como escritor de ficción, tras ... conquistar a los lectores de su tierra, con las ediciones en castellano de 'La hermandad del ángel caído' –premio Josep Pla 2024– y 'La calavera del apóstol'. Antes, en la vida del 'procés', fue el director de Comunicación de la Generalitat. Así que la literatura da pie a hablar de política. O al revés.

