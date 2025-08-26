El PSOE pedirá suspender el pleno del 11-S por la Diada

El PSOE solicitará la suspensión del pleno previsto para el 11 de septiembre en el Congerso, en respeto a la celebración de la Diada, una ... jornada de fuerte carga simbólica para el nacionalismo catalán. La petición será formalizada por el portavoz parlamentario Patxi López, en la Junta de Portavoces de la próxima semana, reclamando concentrar los puntos del orden del día previstos para el 9, 10 y 11 de septiembre en estos dos primeros días.

Una decisión que ha despertado las críticas del PP, que recuerda al PSOE que «en 47 años» la Cámara baja nunca ha suspendido un pleno por coincidir con la celebración de una fiesta autonómica. «No sé si lo hacen porque no quieren un pleno el mismo día que tiene que comparecer ante un juez la mujer del presidente del Gobierno», deslizó la portavoz parlamentaria, Ester Muñoz recordando que ese mismo día el juez Peinado ha citado a Begoña Gómez para que declare como investigada por un presunto delito de malversación de fondos públicos.

El año pasado la Diada coincidió también con pleno en el Congreso sin que se alterase el orden del día. De hecho, los diputados de ERC y Junts acudieron a la sesión de control al Gobierno. En el caso de los diputados de Carles Puigdemont, una vez que su portavoz interpeló a la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sobre el acuerdo fiscal entre el PSC y Esquerra, abandonaron el hemiciclo rumbo a Cataluña.