El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Registro de la UCO en la sede de Ferraz Efe

El PSOE entrega al Supremo extractos de retiradas legales en metálico para negar una caja B

Ferraz alega que los descuadres que denuncia la UCO vienen porque Ábalos y Koldo se hacían cargo de dinero de otras personas de la Secretaría de Organización

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Martes, 28 de octubre 2025, 08:23

Comenta

Ni existe «una supuesta caja B» ni una «hipotética cuenta extracontable». El PSOE niega cualquier irregularidad en sus cuentas ante el Supremo. Ferraz ha presentado ... un vasto escrito ante el instructor del caso Koldo en el alto tribunal, Leopoldo Cuenta, en el que incluye extractos de retiradas legales en efectivo de su cuenta oficial para tratar de explicar el origen de las grandes cantidades en 'cash' que, según la Guardia Civil, recibieron de la formación política José Luis Ábalos y Koldo García.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El estreno del restaurante Beher junto a El Penicilino activa la resurrección del centenario bar
  2. 2 Dos menores provocan un accidente al arrojar piedras a una carretera
  3. 3 «Oti se hacía querer, siempre con una sonrisa»
  4. 4

    Médicos y técnicos sanitarios enfilan hacia ocho días de huelga en consultas, quirófanos y pruebas diagnósticas
  5. 5 Muere dos años después de que no le comuniquen el cáncer detectado en un escáner
  6. 6

    Alarma entre los cazadores tras una oleada de robos en coches en el arranque de temporada
  7. 7 Detenido un hombre tras arrastrar por el suelo a una trabajadora de un súper en Valladolid
  8. 8 UGT denuncia «la situación laboral y asistencial» en una residencia de mayores de Arroyo
  9. 9 Adiós al DNI permanente: la UE lo elimina y los mayores de 70 años tendrán que renovarlo
  10. 10

    Mañueco lanza la campaña electoral con un guiño a Ayuso y prometiendo «nueces» frente al ruido

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El PSOE entrega al Supremo extractos de retiradas legales en metálico para negar una caja B

El PSOE entrega al Supremo extractos de retiradas legales en metálico para negar una caja B