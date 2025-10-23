El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ana María Fuentes, integrante de la Secretaría de Organización del PSOE, comparece en la comisión del Senado. EFE

La gerente del PSOE asegura que «cada euro» pagado a Ábalos y Koldo tiene «soporte documental»

Ana María Fuentes aclara que todo el dinero de la caja del PSOE para abonar liquidaciones de gastos en metálico «tiene un origen legítimo»

Mateo Balín
Melchor Sáiz-Pardo

Mateo Balín y Melchor Sáiz-Pardo

Jueves, 23 de octubre 2025, 16:56

Comenta

Ana María Fuentes, integrante de la Secretaría General del PSOE, ha defendido este jueves la legalidad de las liquidaciones de gastos a sus cargos en ... su comparecencia en la comisión de investigación del 'caso Koldo' en el Senado. La empleada de Ferraz, que trabaja como auditora contable desde 2021, fue llamada a la Cámara alta una vez que la investigación en el Tribunal Supremo a los dos últimos secretarios de Organización socialistas, José Luis Ábalos y Santos Cerdán, han mostrado descuadres entre las percepciones que el exministro percibió por gastos de representación en virtud de la documentación contable aportada por el PSOE al juez y lo que los investigados comunicaron en conversaciones particulares sobre la recogida de sobres con liquidaciones de gastos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El vallisoletano Antonio Pelayo, acusado de agresión sexual a un periodista en Roma
  2. 2

    La Policía controlará que los dueños lleven agua jabonosa para fregar «45 millones» de meadas de perro anuales
  3. 3 Muere José María Ayala, delegado de ABC en Castilla y León
  4. 4 Una incidencia deja sin luz unos minutos a 62.000 clientes de Valladolid
  5. 5

    La Policía disuelve una doble pelea entre «primos» en Barrio España
  6. 6 Stella Banderas muestra los detalles de su vestido de novia
  7. 7

    La autopsia confirma la muerte accidental por ahogamiento del hombre hallado en el Canal de Rioseco
  8. 8 EuroMillones deja un importante premio en un barrio de Valladolid
  9. 9 Se asusta por una araña y choca contra un coche y tres motocicletas
  10. 10

    La apertura de sus callejuelas devuelve la vida al cuartel de Farnesio un cuarto de siglo después de su clausura

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La gerente del PSOE asegura que «cada euro» pagado a Ábalos y Koldo tiene «soporte documental»

La gerente del PSOE asegura que «cada euro» pagado a Ábalos y Koldo tiene «soporte documental»