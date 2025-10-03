El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Foto del informe de la UCO R.C.

La UCO apunta a que el PSOE pagó con supuesto dinero negro a Ábalos y Koldo

La Guardia Civil detecta pagos sin «respaldo documental» del partido, después de descubrir fotos con sobres llenos de dinero

Melchor Sáiz-Pardo

Melchor Sáiz-Pardo

Viernes, 3 de octubre 2025, 14:17

Comenta

«El sobre de Ferraz, a la mesa del ministro». La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil apunta que el PSOE pagó con ... supuesto dinero negro una serie de gastos a José Luis Ábalos y a su asistente Koldo García. El informe patrimonial de 285 páginas sobre el exministro que los agentes han entregado este viernes en el Supremo revela que los agentes han detectado pagos «sin respaldo documental» del partido a ambos imputados, después de haber descubierto fotos (supuestamente realizadas por Koldo) con sobres con el logotipo del PSOE llenos de dinero destinados a encausados.

