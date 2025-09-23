El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los exdiputados socialistas, Santos Cerdán y Jose Luis Abalos EFE

El Supremo divide en dos el 'caso Koldo' ante la envergadura que ha tomado la trama de Ábalos y Cerdán

El juez abre una pieza separada para investigar solo los amaños de obras y tratar de mandar cuanto antes a juicio las mascarillas, los enchufes a Jésica o las gestiones a favor de Air Europa o Villafuel

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Martes, 23 de septiembre 2025, 15:23

La dimensión del 'caso Koldo' desborda al Tribunal Supremo. El magistrado de la Sala Penal Leopoldo Puente, ante la envergadura que está tomando la trama ... que supuestamente dirigía Santos Cerdán -y en la que participaba, entre otros, José Luis Ábalos y su asesor Koldo García- ha decidido dividir en dos grandes bloques la investigación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Abadía Retuerta y el Villa de Simancas lloran la muerte de Álvaro Gigosos en Traspinedo
  2. 2

    Un incendio obliga a desalojos en una residencia de ancianos asistidos en La Rubia
  3. 3

    Investigada por homicidio imprudente la conductora implicada en el accidente mortal de San Agustín
  4. 4 Stella, la hija de Antonio Banderas, celebra su despedida de soltera antes de su boda vallisoletana
  5. 5

    Horse lleva a Rumanía parte de la producción del motor HR10 que se fabrica en Valladolid
  6. 6

    Un grupo de encapuchados propina una brutal paliza a un hombre en Isla Dos Aguas
  7. 7

    «Reservaban en ocho sitios y venían al que querían»
  8. 8

    Ardilla a la fuga: del Campo Grande a una cafetería de Recoletos
  9. 9

    La DGT instala otros dos radares de tramo más en Segovia
  10. 10

    Cuadruplica la tasa de alcohol y choca contra un coche estacionado en Pajarillos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El Supremo divide en dos el 'caso Koldo' ante la envergadura que ha tomado la trama de Ábalos y Cerdán

El Supremo divide en dos el &#039;caso Koldo&#039; ante la envergadura que ha tomado la trama de Ábalos y Cerdán