El Supremo divide en dos el 'caso Koldo' ante la envergadura que ha tomado la trama de Ábalos y Cerdán

La dimensión del 'caso Koldo' desborda al Tribunal Supremo. El magistrado de la Sala Penal Leopoldo Puente, ante la envergadura que está tomando la trama ... que supuestamente dirigía Santos Cerdán -y en la que participaba, entre otros, José Luis Ábalos y su asesor Koldo García- ha decidido dividir en dos grandes bloques la investigación.

El instructor ha dictado este martes un auto en que el abre una pieza separada solo y exclusivamente para investigar las adjudicaciones amañadas de obra pública por parte del Ministerio de Transportes, que fueron denunciadas en su día por el conseguidor Víctor de Aldama y que cuya existencia ha sido supuestamente confirmada en los últimos meses gracias a las grabaciones de Koldo en la que aparecen los dos exsecretarios de Organización del PSOE repartiéndose las mordidas.

La apertura de esta pieza separada (que se barrunta que va a ser extensa y complicada y que se encuentra en una fase «todavía muy incipiente», en palabras de Puente) permitirá al instructor tratar de cerrar mucho antes la que denomina «causa inicial» , cuya instrucción destaca que sí que está «muy adelantada», y en la que se investigan las irregularidades en los contratos de adquisición de mascarillas, los enchufes a las amigas del exministro o las gestiones para el rescate de Air Europa, entre otros asuntos, y fueron el origen del llamado entonces 'caso Koldo'.

El auto explica que en esta pieza separada por los amaños de obra pública quedan como imputado exclusivamente los Ábalos, Cerdán, Koldo y De Aldama, además de los empresarios que supuestamente pagaron mordidas para ser favorecidos en los concursos: José Ruz Martínez, Antonio Fernández Menéndez, Daniel Fernández Menéndez, Fernando Agustín Merino Vera y Joseba Antxon Alonso Egurrola.

El juez señala que en esta nueva pieza, a su vez, habrá diferentes bloques porque los amaños tuvieron supuestamente diferentes fórmulas y autores. Por un lado, las obras que ganó Acciona, en UTE con otras de menor envergadura, bajo «la indiciaria dirección y supervisión» de Cerdán y en la, hasta el momento, no hay indicios de que participaran el resto de imputado. Por otro lado, otro bloque de «menor entidad económica» que supuestamente fueron amañadas por De Aldama, Ábalos y Koldo.

Acelerón al resto

Con esta división, el juez explica que la apertura de esta pieza separada le permitirá dar un acelerón al resto del caso en el que se investiga cómo Ábalos «actuando en connivencia con su asesor» y con De Aldama «habría favorecido la adjudicación a la empresa Soluciones de Gestión, sendos contratos para la adquisición de mascarillas en la pandemia del Covid-19, obteniendo los dos primeros las correspondientes e indebidas prestaciones económicas y beneficiándose el último de la comisión correspondiente».

«Dentro de esa misma parte de la investigación, se incluiría lo referido a que Koldo García, con el conocimiento y la aquiescencia del entonces ministro, habría desplegado su influencia para lograr que De Aldama o las empresas cuyos intereses éste favorecía, pudieran entrevistarse con diferentes altos funcionarios o empleados públicos o se beneficiaran de concretas actuaciones promovidas e impulsadas desde el propio ministerio», explica el togado del Supremo.

«Así –añade el auto—la publicación de la nota de prensa, avalando la próxima financiación pública de Air Europa; las gestiones realizadas en favor de Villafuel para que sus representantes lograran reunirse con personas que pudieran facilitar la licencia de operador de hidrocarburos que perseguían; o las que determinaron la reunión que Aldama sostuvo con Carlos Moreno Medina, quien era en ese momento jefe de gabinete de la Ministra de Hacienda y Función Pública, reunión que tenía por objeto procurar el aplazamiento de una deuda tributaria de una de las empresas de De Aldama».

Puente explica que también formarán parte de esa pieza principal que espera mandar a juicio pronto «la arbitraria colocación en sendas empresas públicas de, al menos,Jésica Rodríguez ty Claudia Montes», las amigas de Ábalos enchufadas en la administración.