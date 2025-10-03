El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La UCO entra en Ferraz por orden del juez, el pasado junio, para clonar el correo de Santos Cerdán EFE
'Caso Ábalos'

Ferraz alega que lo que prueba el informe de la Guardia Civil es que no hay financiación ilegal del PSOE

Afirma que todos los pagos al exministro de Transportes y exsecretario de Organización «tienen sus comprobantes de gastos y están justificados» pese a la UCO habla de la existencia de abonos «sin respaldo documental»

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Viernes, 3 de octubre 2025, 16:56

Comenta

El PSOE sostiene que lejos de suponerle un problema, el último informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) sobre José Luis ... Ábalos viene a demostrar lo que Pedro Sánchez aseguró a sus socios de Gobierno tras la detención de Santos Cerdán para evitar una ruptura que dinamitara la legislatura: que la presunta corrupción de sus dos exsecretarios de Organización no salpica al conjunto del partido porque este nunca se ha financiado de manera irregular.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un olor nauseabundo invade este viernes Valladolid: «Es insufrible»
  2. 2 La explicación al mal olor que ha inundado este viernes Valladolid
  3. 3

    Vacían el concesionario de Motos Copa mientras el número de afectados supera la treintena
  4. 4

    La Lotería deja parte del primer premio en el centro de Valladolid: «Es una alegría repartir felicidad»
  5. 5

    El profesor que mató a tiros a su mujer y a su hijo en Laguna de Duero
  6. 6

    Un pueblo de Valladolid es el único de la región que está entre los 50 más ricos de España
  7. 7 Indemnizan con 1,2 millones de euros a los padres de un bebé por los daños causados en una resonancia
  8. 8

    Entregan a la Policía de Medina 8.400 euros que la acompañante de un paciente perdió en una ambulancia
  9. 9 De los sabores castellanos a las tostas de gambas en un renovado restaurante de Plaza España
  10. 10 Cae en Valladolid un peligroso grupo criminal que asaltaba casas y se hacía pasar por policías

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Ferraz alega que lo que prueba el informe de la Guardia Civil es que no hay financiación ilegal del PSOE

Ferraz alega que lo que prueba el informe de la Guardia Civil es que no hay financiación ilegal del PSOE