El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Mariano Moreno Pavón este jueves en el Senado R.C.

El exgerente del PSOE que pagaba en sobres a Ábalos y Koldo se niega a declarar en la comisión de investigación

Moreno alega que ha sido citado como testigo en el Supremo pero asegura que está dispuesto a volver al Senado cuando declare ante alto tribunal.

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Jueves, 23 de octubre 2025, 11:12

Comenta

Mariano Moreno Pavón, gerente de Ferraz en la época en la que el PSOE entregó sobres con dinero en metálico a José Luis Ábalos y ... Koldo García, se negó a declarar ante la comisión de investigación del llamado 'caso Koldo' en el Senado. Moreno arguyó este jueves ante la Cámara alta que ha sido citado como testigo el próximo miércoles por el instructor del Supremo, Leopoldo Puente, que investiga en el alto tribunal la trama que salpica al PSOE, y que «por respeto» al juez «primero» dará las «explicaciones pertinentes» al magistrado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Policía controlará que los dueños lleven agua jabonosa para fregar «45 millones» de meadas de perro anuales
  2. 2

    La autopsia confirma la muerte accidental por ahogamiento del hombre hallado en el Canal de Rioseco
  3. 3 Stella Banderas muestra los detalles de su vestido de novia
  4. 4 EuroMillones deja un importante premio en un barrio de Valladolid
  5. 5 Muere José María Ayala, delegado de ABC en Castilla y León
  6. 6

    La Policía disuelve una doble pelea entre «primos» en Barrio España
  7. 7

    Viding estrena 18.000 metros cuadrados de instalaciones deportivas tras invertir 20 millones
  8. 8 Se asusta por una araña y choca contra un coche y tres motocicletas
  9. 9

    Calle rica, calle pobre: la diferencia de renta entre los barrios de Valladolid llega a los 45.625 euros al año
  10. 10 La borrasca Benjamín pone a Valladolid en alerta por fuertes vientos y cierra el Campo Grande

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El exgerente del PSOE que pagaba en sobres a Ábalos y Koldo se niega a declarar en la comisión de investigación

El exgerente del PSOE que pagaba en sobres a Ábalos y Koldo se niega a declarar en la comisión de investigación