El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El persidente del Senado, Pedro Rollán. Efe

El Senado suprime el pago de dietas en metálico tras el escándalo de los sobres del PSOE

A partir de ahora se harán por transferencia bancaria y se exigirá a los senadores el certificado de titularidad de dicha cuenta

María Eugenia Alonso

María Eugenia Alonso

Madrid

Martes, 21 de octubre 2025, 14:11

Comenta

El Senado ha decidido suprimir el pago de dietas en efectivo, que se realizarán a partir de ahora por transferencia bancaria. Así lo ha aprobado ... este martes la Mesa de la Cámara alta después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detectase sobres con metálico por parte del PSOE al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y a su entonces asesor Koldo García. La Cámara que dirige Pedro Rollán ha decidido además exigir «el certificado de titularidad bancaria» a los senadores para el abono de sus retribuciones y a los grupos parlamentarios «una cuenta propia para el pago de subvenciones».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El tráiler atascado durante tres horas en el centro venía de Michelin y entró «por error» al fiarse del GPS
  2. 2

    Hallan en el Canal de Rioseco el cadáver de un hombre que desapareció tras una boda
  3. 3 De las hijas de Obama a la ensalada de maruja en la boda de Stella Banderas en Valladolid
  4. 4 Las 31 empresas de Valladolid que facturan más de 50 millones (y 3 dominan casi la mitad del total)
  5. 5 Retiran el tráiler atascado durante tres horas en el centro de Valladolid
  6. 6

    Eurostars compra el hotel Juan de Austria y retrasa a diciembre la apertura del de Zara
  7. 7 Descubrimos dos vestidos de novia de Stella del Carmen
  8. 8

    Encuentran en un arroyo camino de Villoldo al desaparecido en San Cebrián
  9. 9

    Las siete joyas robadas en un museo de Valladolid que siguen sin aparecer
  10. 10

    La ayuda al alquiler en Castilla y León deja fuera viviendas de más de 550 euros al mes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El Senado suprime el pago de dietas en metálico tras el escándalo de los sobres del PSOE

El Senado suprime el pago de dietas en metálico tras el escándalo de los sobres del PSOE