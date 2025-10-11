El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ester Muñoz comparace en el Congreso el pasado martes. E. P.

El PP vincula el «silencio atronador» del Gobierno sobre el Nobel de Machado a los interéses de Zapatero en Venezuela

Califica a la opositora venezolana de «heroína» y ejemplo para todas las mujeres y califica de «deleznable» la comparación que hizo con Hitler de ella Pablo Iglesias

M. E. A.

M. E. A.

Madrid

Sábado, 11 de octubre 2025, 13:49

Comenta

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, cargó este sábado contra el Gobierno por su «silencio atronador» sobre la concesión a la líder ... venezolana opositora, María Corina Machado, del Nobel de la Paz de 2025, y lo vinculó directamente a los intereses «económicos» del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en Venezuela. «Parece que pesan más las condiciones económicas que gana Zapatero del régimen de Nicolás Maduro», afirmó la dirigente popular.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los síntomas de las nuevas variantes de covid que aumentan los contagios este otoño
  2. 2 Detenido un menor por huir y embestir a un policía con un patinete eléctrico
  3. 3

    La tercera sartén olvidada al fuego en tres días deja heridos a dos jóvenes y su padre
  4. 4 Caen de un camión fardos de paja en llamas sobre la A-62 a su paso por Cabezón de Pisuerga
  5. 5 Detienen a un padre por violar a su hija de 8 años junto con otros dos hombres en Madrid
  6. 6 Un menú diferente cada día con cocina de aprovechamiento en pleno barrio de La Rondilla
  7. 7 Tres heridos en accidentes en un intervalo de dos horas en Valladolid
  8. 8

    La alcaldesa alemana herida de gravedad en su casa fue torturada por su propia hija adoptiva
  9. 9 Mueren dos personas en la colisión frontal entre una furgoneta y un turismo en Burgos
  10. 10

    El veranillo eterno de San Miguel se prolongará en Valladolid hasta después del puente del Pilar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El PP vincula el «silencio atronador» del Gobierno sobre el Nobel de Machado a los interéses de Zapatero en Venezuela

El PP vincula el «silencio atronador» del Gobierno sobre el Nobel de Machado a los interéses de Zapatero en Venezuela