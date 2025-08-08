El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El portavoz del PP en el Parlament de Cataluña, Juan Fernández. EFE

El PP tacha de «timo» el primer año de Illa como president y los comunes le piden priorizar la vivienda

Los populares creen que el president catalán ha usado la Generalitat como «instrumento político al servicio» de Sánchez

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Viernes, 8 de agosto 2025, 18:27

El «positivo» balance que ayer hizo el Govern catalán del primer año de Salvador Illa como president no fue compartido por el resto de grupos ... parlamentarios, tampoco por sus socios de investidura. El portavoz del PP en el Parlament, Juan Fernández, tachó los primeros 365 días del dirigente del PSC al frente de la Generalitat de «timo» y le reprochó actuar «como salvavidas» del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de «ceder» ante los independentistas. «Ha incumplido todo lo que prometió», zanjó.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El detenido por agredir a policías al identificar a su novia: «Vais a quitarme a mi vida, vuelven los demonios»
  2. 2

    Retienen a un menor en la piscina de Canterac por tocar el culo a una niña
  3. 3

    La presencia de controladores de acceso rebaja los conflictos en las piscinas
  4. 4

    Detenido en Segovia por intento de homicidio tras una brutal paliza en San Lorenzo
  5. 5

    Un autocar se estampa contra una casa en Chañe: «Fuencis, levántate que viene un autobús»
  6. 6

    La calle Santiago se prepara para la campaña de otoño con remodelaciones de cuatro locales
  7. 7 El excomisionado de la dana, envuelto en la crisis de los currículos, ingresado tras un intento de suicidio
  8. 8 El Barrio: menús caseros con más de 70 años de historia
  9. 9

    Noche de robos a personas sin hogar en Valladolid para llevarse 95 céntimos
  10. 10

    Ensayos clínicos adelantan fármacos de vanguardia a pacientes del Río Hortega con elevado riesgo cardiovascular

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El PP tacha de «timo» el primer año de Illa como president y los comunes le piden priorizar la vivienda

El PP tacha de «timo» el primer año de Illa como president y los comunes le piden priorizar la vivienda