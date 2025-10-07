El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz. Efe

El PP pide que Montero explique en el Congreso los pagos en metálico del PSOE

Los populares creen que el Ministerio de Hacienda que dirige «debería abrir una investigación»

María Eugenia Alonso

María Eugenia Alonso

Madrid

Martes, 7 de octubre 2025, 14:22

Comenta

El PP pedirá la comparecencia «monográfica» de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el Congreso para que dé explicaciones por ... los pagos en metálico del PSOE por «cantidades superiores a las legalmente permitidas» que han revelado el último informe de la UCO. Los populares quieren saber por qué los socialistas pueden «saltarse las normas del Ministerio de Hacienda» y pagar en efectivo «sin que conste respaldo documental» a diferencia del resto de ciudadanos. «Montero tiene que explicarnos si las normas en este país se aplican a todos los ciudadanos o a los allegados de Pedro Sánchez y su partido le son indiferentes», afirmó este martes la portavoz parlamentaria, Ester Muñoz, en una rueda de prensa en la Cámara baja.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un multiatropello en Mojados acabó en el acto con la vida de Ignacio
  2. 2 Desalojan la piscina del balneario de Valbuena de Duero por la presencia de heces
  3. 3

    La presencia de cientos de kilos de tripas de conejo obliga a cortar un carril de la Autovía del Duero
  4. 4 Óscar Puente: «Ni integración ni soterramiento, aquí termina esta historia»
  5. 5 Hallado inconsciente un joven en una de las principales calles de Valladolid
  6. 6 Rompe dos televisiones con una banqueta tras perder más de mil euros en una casa de apuestas
  7. 7

    En libertad con medidas el detenido por violar a su hija en plena calle y ante su otro hijo en Lleida
  8. 8

    Un incendio se queda a pocos metros de las chabolas de Juana Jugan: «Así no podemos estar, esto es un peligro»
  9. 9 Muere un hombre de 72 años tras ser atropellado por un coche en Mojados
  10. 10

    El uso de un fumigante tóxico confina en sus casas a vecinos de un pueblo de Segovia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El PP pide que Montero explique en el Congreso los pagos en metálico del PSOE

El PP pide que Montero explique en el Congreso los pagos en metálico del PSOE