El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Alberto Núñez Feijóo clausura unas jornadas este martes en el Senado. Efe

El PP lleva al Constitucional el bloqueo del Congreso a sus leyes tramitadas en el Senado

Feijóo da orden de impulsar un conflicto de atribuciones por «hurtar» a la Cámara alta su facultad de legislar «por orden del Gobierno»

María Eugenia Alonso

María Eugenia Alonso

Madrid

Martes, 30 de septiembre 2025, 14:22

El PP vuelve a poner a Francina Armengol en el punto de mira y promoverá la presentación de un conflicto de atribuciones ante el Tribunal ... Constitucional por el bloqueo sistemático del Congreso de las iniciativas legislativas aprobadas por la mayoría absoluta del Senado, en manos de los populares, «por orden» del Ejecutivo de Pedro Sánchez. «El Congreso está hurtándole al Senado la facultad de legislar por orden del Gobierno», denunció este martes el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, durante la clausura de unas jornadas parlamentarias organizadas a puerta cerrada en la Cámara alta.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Al menos 18 afectados en Valladolid por el cierre por sorpresa de un concesionario de motos
  2. 2 Muere un hombre de 60 años tras caerle un pino en Pedrajas de San Esteban
  3. 3

    El fallecido al caerle un árbol en Pedrajas era un exagente forestal de 60 años
  4. 4 Viajes gratis en autobús en Castilla y León: consulta las 2.610 rutas de Buscyl disponibles desde este martes
  5. 5

    La vacuna contra la gripe en Castilla y León: fecha, grupos de riesgo y todo lo que debes saber
  6. 6

    Muere a los 19 años el portero del Colindres tras un choque con un rival en el terreno de juego
  7. 7

    La Guardia Civil asevera que el atropello mortal de tres camioneros en Tordesillas era «evitable»
  8. 8 Una acróbata española muere tras caer de un trapecio en un circo alemán
  9. 9

    La demanda del Ayuntamiento contra la estación de trenes pide la anulación del proyecto
  10. 10 Más de 300 voluntarios apuntalarán la Marcha contra el Cáncer de Valladolid: «Todo el mundo es válido»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El PP lleva al Constitucional el bloqueo del Congreso a sus leyes tramitadas en el Senado

El PP lleva al Constitucional el bloqueo del Congreso a sus leyes tramitadas en el Senado