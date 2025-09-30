El PP lleva al Constitucional el bloqueo del Congreso a sus leyes tramitadas en el Senado

El PP vuelve a poner a Francina Armengol en el punto de mira y promoverá la presentación de un conflicto de atribuciones ante el Tribunal ... Constitucional por el bloqueo sistemático del Congreso de las iniciativas legislativas aprobadas por la mayoría absoluta del Senado, en manos de los populares, «por orden» del Ejecutivo de Pedro Sánchez. «El Congreso está hurtándole al Senado la facultad de legislar por orden del Gobierno», denunció este martes el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, durante la clausura de unas jornadas parlamentarias organizadas a puerta cerrada en la Cámara alta.

Desde que comenzase la legislatura, el Senado ha aprobado 31 leyes a propuesta del PP. Diecisiete de ellas, según explicó el líder de la oposición, contaron con el respaldo de otros grupos parlamentarios, por lo que, de repetirse ese mismo esquema de votación en el Congreso, las leyes propuestas por los populares saldrían adelante. «El círculo vicioso es siempre el mismo. El Senado aprueba, las remite al Congreso y el Congreso se niega a tramitarlas. Y se hace porque el presidente del Gobierno así lo manda», criticó Feijóo para quien este círculo vicioso es «una total perversión del sistema, un sinsentido y un fraude de ley».

Los populares denuncian que entre la treintena de propuestas que Armengol ha metido en el «congelador», la ley 'antiokupas' lleva más de 60 ampliaciones del plazo de presentación de enmiendas en la Cámara baja. «Esto no es solo un rodillo parlamentario. Es mucho más», lamentó el líder del PP, que acusó a la presidenta del Congreso de que le «pese más su partido que su país». En su opinión, con el bloqueo de iniciativas que ejerce la Mesa del Congreso se «pervierte la Constitución» y se les niegan a los ciudadanos medidas que tienen el «aval de una mayoría que ellos mismos eligieron en las urnas». «Sánchez -enfatizó- no es nadie para impedir que las leyes que tienen el respaldo de la mayoría se metan en un cajón».

Es el quinto choque de atribuciones entre Cámaras en lo que va de legislatura y en democracia. Antes, se consumaron contra la tramitación ley de amnistía, la reforma judicial que benefició a presos de ETA, la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia o las dos enmiendas eliminadas en de la ley de desperdicio alimentario.