El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra. E. P.

El PP exige la dimisión «inmediata» de Sánchez y acusa al PNV de «institucionalizar» la corrupción

Los populares consideran que el último informe de la UCO confirma que los dos máximos colaboradores del presidente «cobraban comisiones ilegales por adjudicaciones de obras públicas del Gobierno»

María Eugenia Alonso

María Eugenia Alonso

Madrid

Martes, 18 de noviembre 2025, 20:22

Comenta

El PP exigió este martes la «dimisión inmediata» del presidente del Gobierno tras las últimas revelaciones de la UCO sobre el ex secretario de Organización ... del PSOE, Santos Cerdán, por las que se prueba, entre otras cosas, que el 75% de los ingresos de la empresa navarra Servinabar provienen de las mordidas que pagaría por obra pública Acciona. Un hecho que demuestra que «los dos máximos colaboradores de Pedro Sánchez cobraban comisiones ilegales por adjudicaciones de obras públicas del Gobierno de España».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Bloquea el paso de un autobús en Parquesol y agrede al chófer por «adelantarle»
  2. 2 Un millón de euros para la reforma de los pisos de Óscar Puente y Ana Redondo en Madrid
  3. 3

    Se lanza a las vías del tren en la estación de Valladolid para salvar a un hombre ebrio
  4. 4

    Trepan para asaltar la fábrica Dulces El Toro y se llevan pertenencias de escaso valor
  5. 5 Ganaderos y pilotos de globos llegan a las manos tras un aterrizaje en Segovia
  6. 6 Renault Valladolid lanza una oferta de empleo para contratar a 300 operarios
  7. 7 Colisión con una mujer herida en la rotonda de Villanubla
  8. 8 Detenidos en Íscar dos fugitivos, uno con un machete, tras una peligrosa persecución desde Cuéllar
  9. 9

    El edificio del siglo XIX bajo el que se encuentra el mayor tesoro de Valladolid
  10. 10 Buscan a un hombre de 42 años desaparecido desde el pasado viernes en Palencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El PP exige la dimisión «inmediata» de Sánchez y acusa al PNV de «institucionalizar» la corrupción

El PP exige la dimisión «inmediata» de Sánchez y acusa al PNV de «institucionalizar» la corrupción