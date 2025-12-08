El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La presidenta extremeña y candidata a la reelección, María Guardiola, en el acto de presentación de su programa electoral. Efe

El PP busca explotar el voto femenino con Guardiola tras el machismo aflorado en el PSOE

Los socialistas no consiguen cerrar la vía de agua abierta por las denuncias por acoso contra Salazar y el exlíder del partido en Torremolinos

María Eugenia Alonso
Lourdes Pérez

María Eugenia Alonso y Lourdes Pérez

Madrid

Lunes, 8 de diciembre 2025, 00:04

Comenta

El PP pretende que el «cambio de ciclo» hacia La Moncloa comience en Extremadura en las autonómicas del 21 de diciembre con una mayoría lo ... suficientemente amplia como para poder conjugar un Gobierno sin ataduras con Vox y una debacle del Partido Socialista. Y que ese aldabonazo con eco en el conjunto de la política española lo protagonice la candidata a retener la Presidencia, María Guardiola. La única mujer que ha comandado en democracia la comunidad extremeña y la mandataria que más se resistió a compartir el poder con la extrema derecha, que la detesta.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La jueza decreta el ingreso en prisión del jefe de Estupefacientes de Valladolid
  2. 2

    Comienzan a declarar los arrestados por la operación en la que cayó el jefe antidrogas de Valladolid
  3. 3

    Este es el protocolo que se aplica a los agentes que entran en prisión
  4. 4 El jefe de Estupefacientes de Valladolid pasa este domingo a disposición judicial
  5. 5

    El último esqueleto de la crisis cumple 15 años de ocupaciones, incendios y miseria en San Isidro
  6. 6

    Isabel Rivero: «La Iglesia es un bar tranquilo y con buena música donde hemos realizado pesajes de boxeo»
  7. 7

    Trasladada al hospital con quemaduras tras incendiarse un colchón en su vivienda
  8. 8

    Cápsulas que fotografían el intestino rastrean lesiones digestivas a 450 pacientes
  9. 9

    Un informe técnico pedía, en 2022, la sustitución de toda la lámina impermeable de la Plaza Mayor
  10. 10

    Tres detenidos tras ser pillados en el 29 de octubre con cien gramos de cocaína

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El PP busca explotar el voto femenino con Guardiola tras el machismo aflorado en el PSOE

El PP busca explotar el voto femenino con Guardiola tras el machismo aflorado en el PSOE