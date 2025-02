¿A quién pertenece el inmueble?

La polémica generada durante las dos últimas semanas en torno al palacete de París, sede de la biblioteca del Instituto Cervantes, que el Gobierno de Pedro Sánchez ha cedido al PNV merece un análisis más sosegados. Dos catedráticos de Historia, Ludger Mees y Santiago de ... Pablo, nos lo ofrecen.

Ludger Mees Catedrático de Historia «Una compra así era impensable sin la iniciativa del PNV y de su gente»

La sentencia de un tribunal francés en 1943 y luego el desalojo decretado por el Gobierno francés contra el Gobierno vasco en el exilio en 1951 fueron decisiones no democráticas. La incautación y la otorgación de la titularidad de la propiedad de este inmueble al Estado español fue una decisión que claramente contradice las normas democráticas, porque se otorgó por un tribunal en una situación bélica donde París estaba bajo ocupación nazi.

El traspaso que se hace ahora tenía que haber sido una decisión adoptada mucho antes y creo que hay una enorme confusión sobre cómo estaba la historia en aquel momento. En octubre de 1936, el primer Gobierno vasco estaba liderado por el lehendakari Agirre, pero existía una enorme confusión entre partido y Gobierno. El PNV era la formación claramente hegemónica y ejercía así.

La adquisición de este inmueble se hizo con fondos de un vasco en la diáspora muy cercano al PNV, no sé si tenía carné formalmente o no, pero seguramente sí. Y donó buena parte del dinero a Heliodoro de la Torre, que era el tesorero del PNV y que luego se convirtió en consejero vasco de Hacienda. Creo que no existe un documento en el que ponga de quién es el inmueble, pero sí hay papeles en los que se recoge que la relación de compra empieza un mes antes de la creación del Ejecutivo vasco. Todo el mundo sabe que una compra así, sin la iniciativa y el consentimiento del PNV y de su gente, era absolutamente impensable.

Ningún otro partido hubiera sido capaz de movilizar estos fondos en la diáspora y de llevar a cabo semejante compra. Aunque luego se utilizasen testaferros, que era algo muy común en ese periodo de guerras. Si cogemos el ejemplo de los batzokis -las sedes sociales peneuvistas- en el registro mercantil tampoco pone de quién son.

Santiago de Pablo Catedrático de Historia «Sería una buena opción que el edificio volviese ahora a manos del Gobierno vasco»

Creo que el edificio de la avenida Marceau no es del PNV, sino que pertenece al Gobierno Vasco, y que eso se ve con los consejeros que no son peneuvistas y que también pasaron por allí durante esos años.

El Gobierno vasco estaba disperso. No se reunía cada semana en el edifico de París, porque en pleno exilio, con la Guerra Mundial de por medio, todo se complica. El edificio nunca aparece como sede del PNV, que oficialmente estaba en el País Vasco francés, por lo que la delegación y la sede es del Gobierno Vasco. El socialista Juan Gracia pasó por allí, los comunistas también... Esa idea de un lugar compartido por los miembros del Ejecutivo no es así.

La personalidad del lehendakari Aguirre era tan potente que realmente era un Gobierno muy presidencialista, y se ve que otros consejeros que no eran del PNV se decía incluso que eran 'aguirristas'. Se hacían las cosas por consenso y quien llevaba la voz cantante era el PNV, lo que hace que sea muy difícil saber si exactamente algunas decisiones concretas son de los peneuvistas o son del Gobierno vasco.

Respecto a la entrega que se lleva a cabo ahora, habría que desvincular el traspaso de este edificio al apoyo específico de un Gobierno, pero sería una buena opción que el inmueble volviese al Ejecutivo vasco. Sería lo mismo que pasó con las sedes de partidos de sindicatos que se devolvieron en la Transición, aunque muchas veces hay dificultades porque pueden ser incluso de partidos que han desaparecido.

En todo caso, no creo que exista otra delegación tan directa como esta, en la que un edificio haya sido incautado para que las autoridades de ese país se lo traspasen al Estado español.