Los pactos municipales dan aire a Casado El PP ha sabido jugar sus cartas, recupera el Ayuntamiento de Madrid y se hace con otras doce capitales de provincia, por las diecinueve del PSOE PAULA DE LAS HERAS Madrid Sábado, 15 junio 2019, 16:34

La noche del 26 de mayo, Pedro Sánchez bajó desde su despacho a la sala de prensa situada en la primera planta de la sede del PSOE para proclamar la victoria de su formación en las elecciones europeas, municipales y autonómicas, pero su rostro, y el de los dirigentes que le acompañaban, no era precisamente de satisfacción. Sabía que la suma de PP, Cs y Vox podía evitar que algunos de sus candidatos llegaran finalmente al poder y, sobre todo, que sería difícil impedir que la derecha se cobrara una plaza tan simbólica como la de Madrid. La constitución este sábado de los más de 8.000 ayuntamientos españoles confirmó sus temores. Los pactos forjados han permitido a la derecha optimizar sus resultados y han dado aire, especialmente, al líder del PP, Pablo Casado.

La situación del principal partido de la oposición sigue siendo precaria. Si en la pasada legislatura se encontraban al frente de 21 de las 52 capitales de provincia, incluidas Ceuta y Melilla, ahora sólo tienen la alcaldía de trece y, en una de ellas, la de Badajoz, gobernará únicamente dos años porque ha acordado repartirse la legislatura con Ciudadanos. El PSOE, en cambio dirigía 17 y ayer pasó a 19 (aunque el PP ya haya amenazado con presentar mociones de censura en Burgos y Huesca, donde falló su acuerdo a tres bandas a favor de Cs). Sin embargo, los populares han sabido jugar sus cartas para situarse como fuerza central de su bloque ideológico.

Arriba: José Luis Martínez-Almeida (PP), el nuevo alcalde de Madrid. Izquierda: Jorge Azcón Navarro (PP), el nuevo alcalde de Zaragoza. Derecha: Francisco de la Torre (PP), el nuevo alcalde de Málaga. / AGENCIAS

El día amaneció con el anuncio de Vox de que finalmente había llegado a «un pacto de gobiernos de coalición para impedir ayuntamientos de izquierda» en toda España. Un pacto suscrito entre los secretarios generales de ambas formaciones, Teodoro García Egea y Javier Ortega Smith, «con el acuerdo de Ciudadanos». La noticia sirvió para despejar la incógnita de qué sucedería en la capital del país, que ha sido durante las últimas semanas, y hasta la misma noche del viernes, la pieza más disputada entre Casado y Albert Rivera. Al mediodía, el popular José Luis Martínez-Almeida juraba el cargo como alcalde.

Esa elección es el epítome de la batalla ganada por Pablo Casado a Albert Rivera. El líder de Ciudadanos decidió ya hace meses competir con el PP por la hegemonía de la derecha y los resultados de las generales del 28 de mayo, en las que su formación quedó a poco más de 200.000 votos de distancia, alentaron sus aspiraciones. Sin embargo, el mapa municipal le ha colocado en una posición subsidiaria de la misma fuerza a la que aspiraba a sustituir. Rivera y su ejecutiva decidieron no pactar con los socialistas más que de manera excepcional (lo ha hecho en Albacete y Ciudad Real, donde gobernará dos años). Su 'botín', por lo demás es exiguo.

La joya de la corona

La gran disputa fue Madrid. Y el PP se ha quedado con la joya de la corona. Costó. Hasta última hora del viernes seguía en el aire la capital, y también Zaragoza, por citar grandes centros urbanos. José Luis Martínez-Almeida la recuperó para el PP tras un pacto nocturno, primero con Ciudadanos, y luego con Vox. El PP trataba de mostrar sus credenciales de partido más votado de la derecha. Vox estaba empeñado en no ser el convidado de piedra. Ciudadanos, vapuleado desde distintos ángulos por su política de pactos, necesitaba exhibir un gran triunfo, y lo ha buscado en la capital de España con Begoña Villacís. Hasta se puso sobre la mesa repartir por la mitad los cuatro años de mandato. Una fórmula tan inusual como peregrina pero que ha cuajado en ciudades como Albacete y Ciudad Real entre el PSOE y los liberales. Y también, con PP y Ciudadanos, en Badajoz y Granada.

La fórmula más repetida, mayorías absolutas al margen, es el pacto PP y Ciudadanos, con Vox al quite donde ha hecho falta. Los populares, que vieron evaporarse buena parte de su poder municipal hace cuatro, empezaron a cambiar el mapa de color. Por hablar de las grandes ciudades, tienen Madrid, Málaga, Murcia, Alicante, Zaragoza y Oviedo. Ciudadanos, que no gobernaba ninguna capital de provincia, lo hará en Granada y Palencia. Vox no tendrá la vara de mando en ninguna capital aunque será fuerza determinante en muchas.

Los socialistas van a seguir al frente del consistorio en Sevilla y Vigo, también en Valladolid, recuperan A Coruña. Unidas Podemos, gracias a su sociedad con Barcelona en Comú, continuará en Barcelona. En Valencia, el alcalde será Joan Ribó de Compromís; en Bilbao, el regidor será una vez más del PNV; Izquierda Unida conserva Zamora, su única capital de provincia. Y hay una batalla a cara de perro que se solventará en el último segundo en Pamplona, donde la conservadora Unión del Pueblo Navarro pelea la alcaldía con la izquierda abertzale de EH Bildu. La llave la tienen los socialistas, que es probable que se laven las manos votando a su candidato, una decisión que devolverá la capital navarra a Navarra Suma, con Enrique Maya al frente.