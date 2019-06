El pacto de PP y Vox en Madrid dura 48 horas El 'popular' José Luis Martinez Almeida y Begoña Villacís (Cs), poco antes del inicio de la constitución del Ayuntamiento de Madrid. / Efe El partido de Abascal anuncia la ruptura con los populares por la negativa a cederles áreas de gobierno RAMÓN GORRIARÁN Madrid Lunes, 17 junio 2019, 15:03

Dos días ha durado la armonía entre el PP y Vox en el Ayuntamiento de Madrid. El partido de Santiago Abascal ha exigido entrar en el gobierno municipal y se ha encontrado con la negativa de los populares. Vox arguye que así está fijado en el acuerdo de gobierno que firmaron. El PP, que no ha hecho público el pacto, lo niega. Ciudadanos, el tercer socio, dice que la extrema derecha no va a gobernar en Madrid de ninguna manera y que, a lo suma, podrá dirigir juntas de distrito.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, se ha topado con la primera crisis en su primer día de trabajo y sin haber tomado aún ninguna decisión. «Hemos congelado toda relación con el PP y hemos cancelado las reuniones con PP», ha afirmado Rocío Monasterio, la líder de Vox en la Comunidad de Madrid. «Hemos firmado un pacto de coalición de gobierno», que incluye concejalías para Vox. «Hay un incumplimiento de contrato», ha rematado. El alcalde se ha limitado a decir que cumplirá lo acordado, pero no ha dicho qué es lo acordado.

Javier Ortega-Smith, el portavoz de los de Abascal, en el consistorio ha sido muy claro al advertir a Martínez-Almeida que es el «momento del cumplimiento de los pactos» y el alcalde sabe «perfectamente» lo que ha firmado. El también secretario general de Vox ha señalado que su partido acordó con los populares «formar parte« del Gobierno municipal, lo que implica hacerse cargo de algunas de las nueve concejalías de gobierno, y no limitarse a presidir alguna junta de distrito, como, al parecer, pretende el PP

«Me gustaría sabe qué han pactado», ha afirmado la vicealcaldesa y portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento, Begoña Villacís, que ha recomendado a los populares que hagan público el acuerdo con la extrema derecha. Por lo visto hasta ahora, ha añadido, «uno de los dos miente».

Los cuatro votos de los ediles de Vox fueron vitales para aupar a Almeida a la Alcaldía de Madrid. De no haber tenido ese respaldo, Manuel Carmena, como ganadora de las elecciones, continuaría al frente del Ayuntamiento. Esos cuatro concejales también serán fundamentales para el funcionamiento del acuerdo por separado de las tres formaciones. El PP firmó un pacto con Ciudadanos y otro con Vox, pero entre los liberales y los de Abascal no hay nada acordado por escrito por la negativa de Ciudadanos a sentarse a negociar nada con la ultraderecha. El documento rubricado con la formación naranja es público, el de Vox, no.

La crisis, además, tiene un efecto colateral fundamental para el Gobierno autonómico de la Comunidad de Madrid. El acuerdo de las tres formaciones conservadoras volverá a ser imprescindible para que gobierne la popular Isabel Díaz Ayuso, aunque el ganador de las elecciones fuera el socialista Ángel Gabilondo. El debate de investidura debe celebrarse en los próximos días y el acuerdo que tienen bastante armado entre PP, Ciudadanos y Vox también puede saltar por los aires.