El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El muñeco apaleado de Pedro Sánchez junto a la sede del PSOE en la calle Ferraz. EFE

El juez imputa a seis denunciados por apalear un muñeco de Sánchez en Ferraz

El juzgado cita a los investigados el próximo 9 de octubre por presuntas amenazas tras la decisión de la Audiencia de Madrid de reabrir la causa

Mateo Balín
Melchor Sáiz-Pardo

Mateo Balín y Melchor Sáiz-Pardo

Martes, 23 de septiembre 2025, 14:24

Un juez de Madrid ha citado como investigados el próximo 9 de octubre a los seis denunciados por la Policía como presuntos autores del apaleamiento ... de un muñeco que simulaba ser el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una concentración ultra en las proximidades de la sede nacional del PSOE, en la madrileña calle Ferraz, el 31 de diciembre de 2023.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Abadía Retuerta y el Villa de Simancas lloran la muerte de Álvaro Gigosos en Traspinedo
  2. 2

    Un incendio obliga a desalojos en una residencia de ancianos asistidos en La Rubia
  3. 3

    Investigada por homicidio imprudente la conductora implicada en el accidente mortal de San Agustín
  4. 4 Stella, la hija de Antonio Banderas, celebra su despedida de soltera antes de su boda vallisoletana
  5. 5

    Horse lleva a Rumanía parte de la producción del motor HR10 que se fabrica en Valladolid
  6. 6

    Un grupo de encapuchados propina una brutal paliza a un hombre en Isla Dos Aguas
  7. 7

    «Reservaban en ocho sitios y venían al que querían»
  8. 8

    Ardilla a la fuga: del Campo Grande a una cafetería de Recoletos
  9. 9

    La DGT instala otros dos radares de tramo más en Segovia
  10. 10

    Cuadruplica la tasa de alcohol y choca contra un coche estacionado en Pajarillos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El juez imputa a seis denunciados por apalear un muñeco de Sánchez en Ferraz

El juez imputa a seis denunciados por apalear un muñeco de Sánchez en Ferraz