El juez confirma la validez de los audios que le sirvieron para encarcelar a Cerdán
Puente rechaza el último intento del exdirigente socialista de desmontar la causa e insiste en que no le investigó cuando era diputado
Miércoles, 1 de octubre 2025, 11:34
El instructor del Supremo Leopoldo Puente ha certificado la validez de las grabaciones realizadas por Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos, y que le ... sirvieron el pasado junio para enviar a la cárcel a Santos Cerdán, ya que en ellas se escuchaba al hasta entonces secretario de Organización del PSOE dirigiendo supuestamente el amaño de obra pública con el exministro de Transportes y el propio Koldo García.
Puente, que rechaza de plano el recurso de reforma que Cerdán presentó a su decisión del pasado 15 de septiembre de realizar numerosas diligencias, asegura que no «acierta a comprender» en que se basa el abogado Jacobo Teijeilo, letrado del entorno de la fontanera del PSOE, para asegurar que «ya constan indicios de manipulación» en los centenares de audios que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil encontró en febrero de 2024 durante el registro de la vivienda de Koldo en Alicante.
