El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Santos Cerdán, exsecretario de organización del PSOE, antes de testificar en el TS, en junio REUTERS

El juez confirma la validez de los audios que le sirvieron para encarcelar a Cerdán

Puente rechaza el último intento del exdirigente socialista de desmontar la causa e insiste en que no le investigó cuando era diputado

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Miércoles, 1 de octubre 2025, 11:34

El instructor del Supremo Leopoldo Puente ha certificado la validez de las grabaciones realizadas por Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos, y que le ... sirvieron el pasado junio para enviar a la cárcel a Santos Cerdán, ya que en ellas se escuchaba al hasta entonces secretario de Organización del PSOE dirigiendo supuestamente el amaño de obra pública con el exministro de Transportes y el propio Koldo García.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Guardia Civil investiga una brutal agresión grupal a un hombre en Tordesillas
  2. 2

    La Policía de Valladolid socorre a un hombre que convulsionó mientras hacía la compra en un súper
  3. 3 Cierre de Motos Copa: qué hacer para comprar con garantías y poder exigir responsabilidades
  4. 4

    La antigua discoteca Cabana de Valladolid revive para acoger 57 trasteros
  5. 5

    Horse acepta subir las nóminas el 2,1% con carácter retroactivo desde enero como prueba de su «voluntad de diálogo»
  6. 6

    La demanda del Ayuntamiento contra la estación de trenes pide la anulación del proyecto
  7. 7

    La familia de la vallisoletana asesinada en Bruselas pide que el juicio se convierta en «símbolo contra la violencia hacia la mujer»
  8. 8 Muere Paola Caldera, la influencer que dio a conocer su lucha contra la leucemia
  9. 9

    La plantilla de Frenos y Conjuntos saca su protesta a la calle para exigir «respeto, porque la gente va a trabajar con miedo» 
  10. 10 Más de 300 voluntarios apuntalarán la Marcha contra el Cáncer de Valladolid: «Todo el mundo es válido»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El juez confirma la validez de los audios que le sirvieron para encarcelar a Cerdán

El juez confirma la validez de los audios que le sirvieron para encarcelar a Cerdán