El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El fiscal Ignacio De Lucas, delegado en España de la Fiscalía Europea. R. C.

La Fiscalía Europea pregunta al juez del 'caso Cerdán' qué contratos son de su competencia

Anticorrupción es la que indaga las adjudicaciones de obra pública, pero la existencia de fondos comunitarios podría sacar parte de la causa que se sigue en el Tribunal Supremo

Mateo Balín
Melchor Sáiz-Pardo

Mateo Balín y Melchor Sáiz-Pardo

Lunes, 29 de septiembre 2025, 16:52

Movimiento de alcance en el 'caso Cerdán', el presunto cobro de comisiones por la adjudicación de contratos de obra pública en el Ministerio de Transportes ... durante la época de José Luis Ábalos (2018-2021). La Fiscalía Europea ha remitido un escrito al juez que instruye el caso en el Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, en el que le reclama identificar qué adjudicaciones investiga para conocer si son de su competencia, es decir, si estuvieron financiados con fondos comunitarios.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La agenda de la ministra Ana Redondo: 38 actos en Valladolid... de 580
  2. 2 Búscate en las fotos de la Media Maratón de Valladolid
  3. 3 La escapada de Carlos Baute a una conocida bodega de la Ribera del Duero
  4. 4 Santoral de hoy, ¿qué santos se celebran hoy lunes 29 de septiembre de 2025?
  5. 5 Por qué es fiesta en Valladolid el lunes 13 de octubre y qué tiendas y supermercados abrirán
  6. 6 Búscate en las fotos de los aficionados del Real Valladolid-Cultural
  7. 7

    El tercer carril de la A-62 obligará a expropiar 746.000 metros de 257 parcelas
  8. 8 Viajes gratis en autobús en Castilla y León: consulta las 2.610 rutas de Buscyl disponibles desde este martes
  9. 9

    La última churrería callejera de Valladolid cumple 70 años: «Ya nadie quiere ser churrero»
  10. 10

    Un amplio despliegue policial conduce a los aficionados de la Cultural a Parquesol tras ser cacheados uno a uno

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La Fiscalía Europea pregunta al juez del 'caso Cerdán' qué contratos son de su competencia

La Fiscalía Europea pregunta al juez del &#039;caso Cerdán&#039; qué contratos son de su competencia