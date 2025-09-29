La Fiscalía Europea pregunta al juez del 'caso Cerdán' qué contratos son de su competencia

Movimiento de alcance en el 'caso Cerdán', el presunto cobro de comisiones por la adjudicación de contratos de obra pública en el Ministerio de Transportes ... durante la época de José Luis Ábalos (2018-2021). La Fiscalía Europea ha remitido un escrito al juez que instruye el caso en el Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, en el que le reclama identificar qué adjudicaciones investiga para conocer si son de su competencia, es decir, si estuvieron financiados con fondos comunitarios.

El suplicatorio remitido es una solicitud inicial de información a la espera de conocer si la Fiscalía Europea tiene que reclamar el «derecho de avocación» para exigir parte o toda la instrucción del procedimiento. Si lo hiciera, el magistrado Puente debería abstenerse de seguir instruyendo o, en caso contrario, plantear un conflicto de competencia ante la Sala Segunda (Penal) del alto tribunal.

En el fondo de esta petición subyace una nueva guerra soterrada por la competencia entre fiscalías, ya que Anticorrupción tiene claro que la existencia de dichos fondos comunitarios no es motivo suficiente para que el organismo independiente de la Fiscalía española reclame la investigación.

La Fiscalía Europea, organismo creado en 2021, tiene su sede en Luxemburgo y delegados en cada uno de los países con representación, que en el caso de España es Ignacio De Lucas. Tiene la función de investigar, instruir y enjuiciar los delitos que atentan contra los intereses financieros de la Unión Europea. Para ello, cada vez que asume una investigación lo hace de principio a fin como si se tratase de un juez instructor y sólo lo entrega a los juzgados nacionales competentes para juzgar cuando concluye, presentando un escrito de acusación o solicitando el archivo.