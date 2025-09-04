Jaume Giró deja Junts y su acta en el Parlament por discrepancias con la dirección del partido El exconsejero cesa como diputado autonómico por discrepancias con Carles Puigdemont

Cristian Reino Jueves, 4 de septiembre 2025, 08:37

El exconsejero de Economía de la Generalitat, Jaume Giro, formalizará este jueves su renuncia al acta de diputado autonómico y cesará como miembro de la ... ejecutiva de Junts. Giró se aparta de la primera línea por discrepancias con Carles Puigdemont. «No estoy en condiciones de dar al partido lo que espera de mí. Las orientaciones actuales del partido no coinciden con mi manera de entender la política que creo que conviene y necesita el país», ha señalado en un comunicado. Giró es una de las caras visibles del sector más pragmático de Junts. Aboga por un regreso a las políticas de la antigua Convergència: liberal, moderado y pactista.

«Cataluña vive por diversas razones en una encrucijada decisiva y la política es excesivamente táctica», critica en el comunicado en el que cesa como diputado juntero. Se priorizan, a su juicio, los intereses de partido por encima de los de país y eso «dificulta la colaboración entre las fuerzas principales», señala. Giró dio el salto a la política en 2021, procedente del sector financiero, como alto cargo de La Caixa. Fue elegido consejero de Economía en el Govern de Pere Aragonès, de coalición entre ERC y Junts. En actualización Los periodistas de este diario están trabajando para ampliar y completar esta información

