El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente de Junts Carles Puigdemont y el presidente del Gobierno Pedro Sánchez. EP/EFE

Junts ve «importante» una reunión entre Sánchez y Puigdemont pero amenaza: «Si no cumple, que se atenga a las consecuencias»

Los junteros reclaman a los socialistas interlocutores con «autoridad de negociación» para la mesa de Suiza

Cristian Reino

Barcelona

Martes, 2 de septiembre 2025, 10:57

Junts per Catalunya ha situado la reunión entre Salvador Illa y Carles Puigdemont de esta tarde en Bruselas en clave de política española y como ... un movimiento de Pedro Sánchez, ha lamentado que llega un año tarde, pero ha valorado que supone un «reconocimiento político» de los socialistas hacia el expresidente de la Generalitat.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Multitudinario homenaje del Valle Esgueva a Goyo Casado, su sacerdote durante 17 años
  2. 2 Consulta las 284 rutas ya disponibles para viajar gratis con la tarjeta Buscyl
  3. 3

    Explota una caja del registro de la luz en un bloque de la plaza del Ejército y movilizan a 16 bomberos
  4. 4

    Castilla y León inaugura Buscyl, su nuevo modelo de transporte
  5. 5

    Primer día de viajes gratis con Buscyl: «La máquina no lee el QR y me ha tocado pagar»
  6. 6

    Guerra Te Lía, sobre Valladolid: «Alucino con la poca gente que nos conoce a nivel gastronómico»
  7. 7

    No hace falta que lo devuelvas, quédatelo: ¿por qué te ofrecen esto cada vez más tiendas online?
  8. 8

    El Ayuntamiento rebajará el 10% el Impuesto de Vehículos en 2026
  9. 9

    Suspendidos los fuegos artificiales y la exhibición aérea
  10. 10 Muere Kim Jong Suk, actor y modelo surcoreano, a los 29 años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Junts ve «importante» una reunión entre Sánchez y Puigdemont pero amenaza: «Si no cumple, que se atenga a las consecuencias»

Junts ve «importante» una reunión entre Sánchez y Puigdemont pero amenaza: «Si no cumple, que se atenga a las consecuencias»