El 'Aquarius' viaja ya hacia Valencia, aunque las ONG destacan que «no es la mejor opción»

Miércoles, 13 junio 2018, 16:35

El 'Aquarius' ya viaja hacia Valencia junto a las otras dos embarcaciones 'Dattilo' y 'Orione' con los 630 inmigrantes a bordo. «'Aquarius' ha soltado amarras en dirección a Valencia a las 21.00 horas (hora local), al igual que el 'Dattilo' y el 'Orione', barcos que llevan a un total de 630 personas rescatadas en las últimas 72 horas», ha indicado la ONG SOS Mediterranée .

Pero no todo es tan positivo como parece. Desde la ONG reconocen que aunque esta solución es un «alivio» porque se ha encontrado una opción para poder desembarcar, «no es la mejor para las personas rescatadas». «El viaje no ha terminado, habrá que navegar otros 1.500 km antes de llegar a puerto seguro» en Valencia, ha resaltado la vicepresidenta de SOS Mediterranée, Sophie Beau.

Gráfico. La localización del 'Aquarius', en directo.

Desde Médicos sin Fronteras (MsF) también se quejaban este martes de que había que poner «la seguridad de las personas por encima de las políticas» y recordaba que el plan de navegar hasta Valencia significará que personas rescatadas «que ya están exhaustas», pasen cuatro días más de viaje marítimo. «La mejor opción sería desembarcar a las personas rescatadas en el puerto más cercano para que después, puedan ser transferidos a España o a cualquier otro país seguro para su protección y su proceso legal», insistía la organización humanitaria recordando que el barco se estaba a 700 millas de Valencia, pero a menos de 30 de los puertos de Italia o Malta.

El problema es, según Beau, que mientras esto ocurre «la gente sigue huyendo de Libia» y los medios de rescate «son totalmente insuficientes». Aún así, la ONG ha indicado en Twitter que los migrantes a bordo del Aquarius han contado al equipo de MSF que «están contentos de estarse dirigiendo finalmente a un puerto seguro después de ser rescatados en el Mediterráneo, pero sobre todo de no ser devueltos a Libia».

El Aquarius junto con los dos barcos italianos llegarán previsiblemente el sábado al puerto de Valencia, después de que el Gobierno de Sánchez se haya ofrecido a permitir el desembarco de los 630 migrantes a bordo, tras la negativa de Italia de abrirles sus puertos. A su vez, el Gobierno informó ayer que concederá el estatus de refugiado y de personas en acogida a los migrantes por la situación «de emergencia y excepcionalidad», al margen de la condición personal de cada uno de ellos.

Las tres embarcaciones se preparan ahora para una travesía hacia Valencia en la que se espera lluvia y olas de hasta 4 metros, ha explicado este miércoles a Efe un cooperante a bordo. El 'Aquarius', que inició su viaje hacia el puerto español ayer a las 21 horas, navega con una velocidad de 25 nudos y se encuentra ahora al sur de las costas de Sicilia.

Base logística en Valencia

La Generalitat Valenciana ubicará en la antigua sede de la Copa América del puerto de Valencia la base logística que coordinará la llegada y acogida de las 630 personas.

En concreto, el 'Aquarius' transporta a 229 personas entre ellos niños, embarazadas y personas heridas durante la travesía, mientras que el resto de los inmigrantes han sido distribuidos en las otras dos embarcaciones.

Anoche terminaba el traslado a los barcos de la guardia costera y de la armada italiana. «51 mujeres, 45 hombres y 10 niños se quedan en el Aquarius. Aunque significa el final de un infierno para los 629 rescatados, no puede ser un precedente para futuros desembarcos», explicaban desde Médicos sin Fronteras. Asimismo, enseñaron cómo concluyó el traslado de los últimos inmigrantes.

Así concluyó el traslado de los últimos refugiados y migrantes a los barcos italianos. 106 personas: 51 mujeres, 45 hombres y 10 niños quedan en el #Aquarius. Imágenes para MEDIOS: https://t.co/NXMyHN7QzJpic.twitter.com/QsG3jaCrYT — MSF Prensa (@MSF_Prensa) 13 de junio de 2018

Así será el dispositivo en Valencia

Cooperantes de Médicos sin Fronteras que trabajan en el barco confirmaban este lunes que aunque el estado de salud de las personas a bordo era «estable», con el retraso en su desembarco se estaba poniendo en riesgo a los más vulnerables: «Seis embarazadas, 15 personas con quemaduras graves y varios críticos por hipotermia y ahogamiento».

Galería. En el interior del 'Aquarius'.

Cruz Roja será la responsable de coordinar el dispositivo de llegada de los inmigrantes, de los que se ha pedido información sobre su edad y estado de salud. Previsiblemente llegarán al puerto de Valencia el sábado. Desde Cruz Roja explican a este diario que a pesar de las dimensiones del rescate, se hará frente «exactamente» con el mismo 'Plan de grandes llegadas' con el que atienden en el litoral español siempre que ocurre un suceso de este tipo, ya sea por la llegada masiva de inmigrantes en un solo barco o por pequeñas pateras en un corto periodo de tiempo. Iñigo Vila, jefe de la Unidad de Emergencia, asegura que Cruz Roja tiene un dispositivo «permanente» con equipos con los que hacer frente a la llegada de cientos de inmigrantes a las costas españolas.

Borrell: «Podemos aumentar el número de migrantes que recibimos» El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, afirma que España puede acoger a los migrantes del 'Aquarius' porque España «está muy lejos de haber cumplido con los cupos que se asignaron a cada país» cuando estalló la crisis de los refugiados en la Unión Europea. «Podemos perfectamente aumentar el número de personas que recibimos pura y simplemente para cumplir con lo que acordamos», ha sentenciado. En una entrevista en COPE, Borrell, preguntado por qué pasará cuando haya un segundo barco al que Italia se niegue a acoger, ha señalado que «dependerá de las circunstancias». «De aquí a entonces espero que el conjunto de los países hayan tomado conciencia de la responsabilidad que cada uno tiene», ha comentado. En su opinión, «no les debería dar exactamente igual» a los socios de la UE el movimiento que ha hecho España, porque pone de manifiesto «un problema de fondo que no se resuelve» y es que las fronteras exteriores de cada Estado miembro lo son también comunitarias.

Nada más desembarcar, estas personas serán tratadas por el personal sanitario, que llevarán a cabo un reconocimiento médico y enviarán a los más graves a un centro hospitalario. «En estos casos, se les provee de ropa y calzado secos, aunque con el 'Aquarius' es probable que no sea necesario porque llevan varios días navegando y no creemos que estén mojados», explica Vila. Inmediatamente después se les da de comer y beber. Es en ese momento en el que pasan a disposición de la Policía Nacional, que les toman los datos personales como su nombre, apellidos, edad y origen.

La mayor diferencia respecto al resto de rescates que lleva a cabo Cruz Roja es, en palabras de Vila, que «aún tenemos unos días para planificar la llegada de estas personas, no es una cuestión inmediata». El número de profesionales sanitarios que se necesitarán para este dispositivo aún no está decidido ya que aún está por confirmar el número de personas que presentan quemaduras o heridas de gravedad. Además, como cuentan con personal facultativo a bordo, «es posible que la atención médica no sea tan grande como en otros casos». Las embarazadas, por protocolo y como en el resto de ocasiones, «serán trasladadas nada más desembarcar» a un hospital para realizarles «un chequeo médico más detallado».

A modo de conclusión, Vila asegura que no será necesario desplegar un dispositivo especialmente grande, sino que lo más importante es que esté «organizado».