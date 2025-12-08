Guardiola insiste en el machismo de Abascal: «No debe ver bien que haya mujeres que lideremos» La candidata del PP asegura que ella debatirá con Óscar Fernández Calle y no con el líder nacional de Vox, al que ha tachado de turista en la región

La candidata del PP a la Presidencia de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha señalado este lunes que el presidente de Vox, Santiago Abascal, tiene un «problema personal» con ella al dirigirse en términos como «pasar por el aro» o por pedir su cabeza, así como por insultarla y atacarla. Guardiola apuntó así nuevamente hacia un supuesto machismo del líder de ultraderecha.

«No debe ver bien que haya mujeres que lideremos y además lo hagamos con firmeza», ha insistido este lunes en respuesta a los medios de comunicación sobre unas declaraciones suyas en las que replicaba a Vox que no iba a pasar por el aro de Vox como había planteado previamente Abascal si quiere volver a gobernar en Extremadura.

«Yo creo que es evidente que al señor Abascal no le caigo nada bien. Debe tener algún problema personal conmigo porque no debe estar acostumbrado a que alguien le lleve la contraria», ha señalado Guardiola, para argumentar que por ello Abascal pide «que pase por el aro» o su cabeza, así como le ataca o insulta, ha dicho, en sus declaraciones.

Sobre su relación con Vox a partir del 21 de diciembre y si volvería a gobernar con la formación de Abascal, ha señalado que siempre ha sido muy clara, y que así lo ha sido durante los dos años y medio de gobierno; para añadir que los extremeños saben perfectamente cuáles son los límites que han tenido y que van a seguir teniendo.

En todo caso, ha rechazado entrar en debate con Abascal, porque con quien quiere hablar «de las dos personas que aparecen en el cartel de Vox es con el extremeño», es decir, con el candidato a la Presidencia de la Junta, Óscar Fernández Calle, a quien no ha citado, porque su objetivo es «hablar de Extremadura».

«Lo que quiero es debatir con la persona que se va a presentar a las elecciones en esta región, que no es el señor Abascal», ha dicho Guardiola, quien ha añadido que el presidente de Vox es un «turista» en Extremadura.

En este punto, se ha referido a los «fantásticos» datos que deja el turismo regional para indicar que Abascal es «buena prueba de ello», y a quien ha invitado a que siga visitando la región.

«Que haga mucho gasto aquí, que se pasee por nuestros pueblos, que compre nuestras tiendas, que coma nuestros restaurantes, que tome un café en nuestros bares, que se hospede en nuestros establecimientos y que disfrute de Extremadura. Pero yo con quien tengo que debatir y con quien me juego las elecciones es con el candidato extremeño y solo voy a hablar de mi región y del futuro de Extremadura, que es lo que me interesa a mí, lo que le interesa a los extremeños, que votamos el día 21», ha dicho.

Preguntada por las encuestas, en el sentido de que ninguna de ellas apunta a una mayoría absoluta del PP que le permita gobernar sin el apoyo o al menos la abstención de Vox, se ha retrotraído a 2023, cuando ningún sondeo decía que podía gobernar y lleva dos años y medio «al frente del Gobierno que ha facilitado más derechos a los extremeños, que ha conseguido que Extremadura llegue más alto y que ha conseguido que esta región salga del vagón de cola», recoge Europa Press.

Por tanto, la encuesta que a ella le vale es «la de la calle, el cariño» que recibe cada vez que pisa un municipio de Extremadura, al tiempo que ha reiterado que aspira a obtener la «confianza mayoritaria» de los extremeños para «salir del bloqueo y para poder dar la estabilidad que necesita una tierra» que «ha empezado a crecer y ha empezado a liderar y a despuntar, algo que no se puede frenar en seco».

«La pinza de Vox y el PSOE va a pasar factura en Extremadura y que los extremeños saben perfectamente qué es lo que nos jugamos y qué es lo que necesitamos», ha añadido.

En su intervención en Puebla de la Calzada, Guardiola ha pedido la confianza de los extremeños para continuar con su política de apoyo al medio rural. Para ello se ha desplazado a una localidad que disfruta este 8 de diciembre de la festividad de la Purísima, que es «sinónimo de fe, sinónimo de cultura, de traición, de convivencia, pero también de mucha actividad local, de gente en las calles y de mucha vida en nuestros pueblos».

Este es, ha remarcado, el objetivo que tiene el Partido Popular, que se ha visto reflejado durante estos dos años con medidas de fomento de la natalidad, como las ayudas de hasta 500 euros por nacimiento en los municipios menores de 3.000 habitantes, o de acceso a la vivienda, en referencia a las bonificaciones fiscales en el IRPF de hasta el 15% para la rehabilitación de viviendas en los municipios y con deducciones de hasta 1.500 euros para los jóvenes, para las familias numerosas, para las familias monoparentales y las personas con discapacidad.

Asimismo, ha recordado que están impulsando la construcción de más de 3.000 viviendas en la región, muchas de las cuales, ha señalado, en los pequeños municipios, que además deben ofrecer «oportunidades» para que los jóvenes no se marche, y por ello también trabajan para atraer inversiones a la región.

Guardiola se ha referido a la puesta en marcha de programas como el de nómadas digitales, que cuenta con ayudas de hasta 10.000 euros para todos aquellos profesionales que trasladen a trabajar a Extremadura. También apuesta, ha dicho, por que la cultura y el deporte llegue a «cada rincón» de la región porque creen y defiende «firmemente» la igualdad y la cohesión territorial, como refleja la aprobación de la Ley de Cohesión Territorial de Extremadura.

La dirigente 'popular' ha señalado que seguirán trabajando para que cualquier extremeño, independientemente del lugar en el que viva, pueda acceder a la educación y la sanidad de una manera «igualitaria», pueda acceder a la educación y pueda acceder a la sanidad.

Así lo demuestra, ha dicho, su apuesta por la escuela rural, pues se ha mantenido el número de docentes en la región, donde hay más de 17.000, así como que, a pesar del descenso en el número de alumnos, no se ha cerrado «ninguna escuela», al igual que están impulsando, ha dicho, las reformas de los consultorios locales para «garantizar la asistencia sanitaria» en la comunidad.

Otros programas que demuestran el apoyo a los pequeños municipios son Yo repueblo o el vale rural, una herramienta para facilitar la puesta en marcha de proyectos empresariales y de la creación de empleos «sin burocracia y sin papeleos», así como se ha incrementado la dotación del Fondo de Cooperación Municipal.

Por todo ello, ha remarcado que el 21 de diciembre está en juego el futuro de la «Extremadura rural» y de sus pueblos, por lo que ha pedido a los extremeños que vayan a votar para darle al PP «más confianza» para «seguir haciendo juntos más Extremadura».