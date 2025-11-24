El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Álvaro García Ortiz, al inicio del juicio este mismo mes de noviembre Efe

El fiscal general presenta su dimisión tras su condena por revelación de secretos

Álvaro García Ortiz, en una carta remitida a Bolaños, afirma haber «servido fielmente a la institución a la que me honro en pertenecer»

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Lunes, 24 de noviembre 2025, 08:39

Comenta

El fiscal general del Estado deja el cargo. Sin esperar a que se haga pública la sentencia completa del Supremo que le inhabilita por dos ... años por un delito de revelación de secretos, Álvaro García Ortiz ha preferido acortar la agonía y ha presentado una carta de renuncia al ministro de Justicia, Félix Bolaños. En esa misiva, el hasta ahora máximo responsable del Ministerio Público, afirma haber «servido fielmente a la institución a la que me honro en pertenecer».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un local en contra del aborto abrirá en Valladolid frente a la única clínica que los practica en la ciudad
  2. 2

    La Policía busca a un pirómano en el barrio Hospital tras una segunda noche de incendios
  3. 3 La Policía Local de Arroyo frustra en una misma madrugada un intento de suplantación policial y una acción vandálica
  4. 4

    Lazos vallisoletanos en el juicio al fiscal general
  5. 5

    «Cariño, está calcinado»
  6. 6

    El matrimonio de Puente Duero que dice adiós a su frutería después de 52 años
  7. 7

    Los Santos Pilarica vive su segundo boom inmobiliario con 696 viviendas en marcha
  8. 8

    Relevo en la medicina de Urgencias y Emergencias, Gonzalo Ibáñez pasa el testigo a Rosa Ibán
  9. 9

    El American Dream cumple un cuarto de siglo: un clásico de la noche que viró al tardeo
  10. 10

    Vicente y Marisa cierran El Jardín

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El fiscal general presenta su dimisión tras su condena por revelación de secretos

El fiscal general presenta su dimisión tras su condena por revelación de secretos