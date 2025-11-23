El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Pedro Sánchez a su llegada este domingo a la cumbre del G-20. Efe

Sánchez mantiene que el fiscal general es inocente pero evita ir al choque y hablar del indulto

El presidente asegura que respeta y acata la sentencia del Supremo pero no la comparte

María Eugenia Alonso

María Eugenia Alonso

Madrid

Domingo, 23 de noviembre 2025, 13:37

Pedro Sánchez rompió este domingo su silencio sobre el fallo del Tribunal Supremo que condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a dos ... años de inhabilitación por revelación de secretos. «Respetamos las sentencias del Tribunal Supremo y las acatamos, pero podemos manifestar nuestra discrepancia», expresó el presidente del Gobierno, que volvió a reiterar que cree en la «inocencia» de García Ortiz

