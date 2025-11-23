Sánchez mantiene que el fiscal general es inocente pero evita ir al choque y hablar del indulto
El presidente asegura que respeta y acata la sentencia del Supremo pero no la comparte
Madrid
Domingo, 23 de noviembre 2025, 13:37
Pedro Sánchez rompió este domingo su silencio sobre el fallo del Tribunal Supremo que condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a dos ... años de inhabilitación por revelación de secretos. «Respetamos las sentencias del Tribunal Supremo y las acatamos, pero podemos manifestar nuestra discrepancia», expresó el presidente del Gobierno, que volvió a reiterar que cree en la «inocencia» de García Ortiz
En su comparecencia ante los medios tras la cumbre del G-20, Sánchez insistió en que el Gobierno siempre ha sido respetuoso con la independencia del Poder Judicial y que reconocen la sentencia, aunque no comparten lo orientación de la sentencia. «No lo he dicho yo, han sido periodistas de acreditado prestigio los que, en el juicio, han dicho que el fiscal general del Estado nada tiene que ver con los delitos que se le imputan», aseveró.
