Feijóo interviene en un acto con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. E. P.

Feijóo exige a Sánchez que el nuevo fiscal general tenga un mínimo de «solvencia e independencia»

El líder del PP defiende que el relevo de García Ortiz sea un perfil despolitizado, que cuente con 20 años de experiencia y el aval del CGPJ

María Eugenia Alonso

Madrid

Lunes, 24 de noviembre 2025, 13:50

Comenta

Alberto Núñez Feijóo no esconde su pesar porque el nombramiento del próximo fiscal general del Estado que salga del Consejo de Ministros tendrá la «sombra ... de la degradación sanchista», pero reclamó a Pedro Sánchez que al menos cumpla «unos requisitos mínimos de solvencia e independencia». El líder del PP defendió este lunes que el relevo de Álvaro García Ortiz, que formalizó su dimisión tras ser inhabilitado por el Tribunal Supremo por revelación de datos reservados del novio de Isabel Díaz Ayuso, debe ser un «jurista de reconocido prestigio» que cuente con «veinte años de experiencia» y con el «aval» del Consejo General del Poder Judicial en su informe preceptivo y favorable sobre la idoneidad del candidato, con el que el ya dimitido fiscal general no contó.

