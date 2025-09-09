El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Feijóo preside el Comité de Dirección del PP este lunes. EFE

Feijóo: «Si el PSOE no exige la dimisión de García Ortiz, le acompañará hasta el banquillo»

El PP considera que «la degradación institucional» es «insoportable» y reclama a Pedro Sánchez que fuerce la renuncia del fiscal general

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Martes, 9 de septiembre 2025, 14:09

El PP ha insistido este martes en reclamar la dimisión del fiscal general del Estado después de que el Tribunal Supremo haya abierto juicio oral ... contra Álvaro García Ortiz por un presunto delito de revelación de secretos durante la investigación al novio de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. «Si el PSOE no exige la dimisión de Álvaro García Ortiz, le acompañará hasta el banquillo», ha escrito el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, en su cuenta de X.

