El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, en el Congreso. EFE

Exteriores convoca a la encargada de negocios de la Embajada de Israel en España

El primer ministro israelí acusó a Pedro Sánchez de realizar una «amenaza genocida flagrante» contra su país

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Viernes, 12 de septiembre 2025, 16:10

El Ministerio de Exteriores ha convocado este viernes a la encargada de negocios de la Embajada de Israel en España para expresar su rechazo a ... las declaraciones «falsas» y «calumniosas» de la oficina del Primer Ministro de Israel el día anterior, según confirman fuentes del departamento de José Manuel Albares. Benjamín Netanyahu acusó a Pedro Sánchez de realizar una «amenaza genocida flagrante» contra Israel después de que el presidente del Gobierno expresase que España no puede frenar el «genocidio» en Gaza al carecer de bombas nucleares, portaaviones ni grandes reservas de petróleo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La motorista fallecida en la VA-30: «Trabajadora, risueña y siempre atenta a todos»
  2. 2

    Investigan la muerte de una joven de 19 años tras precipitarse de un quinto piso
  3. 3

    «Estamos muy orgullosos de lo que hemos hecho», dicen los detenidos tras saltar al recorrido de La Vuelta
  4. 4

    Un nuevo radar multicarril controla el paso por la VA-30 y eleva a 29 los dispositivos en Valladolid
  5. 5 Rescatan el cuerpo de una mujer de 77 años en el Pisuerga
  6. 6

    Detenido el alcalde de Vox de un pueblo de Segovia por agredir a su mujer
  7. 7

    Valladolid recupera la normalidad tras una Vuelta que deja dos detenidos, 17 identificados y atascos en horas punta
  8. 8

    María Becerra deja afónica a la Plaza Mayor en un concierto fugaz y con parón
  9. 9

    ¿Qué ha costado que la Vuelta Ciclista pase por Valladolid?
  10. 10 Programa de fiestas de Valladolid 2025. Viernes 12 de septiembre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Exteriores convoca a la encargada de negocios de la Embajada de Israel en España

Exteriores convoca a la encargada de negocios de la Embajada de Israel en España