Von der Leyen anuncia castigos a ministros extremistas y la suspensión parcial del acuerdo de comercio con Israel

La situación humanitaria en Gaza ha sido un punto central del discurso de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ante el ... Parlamento Europeo. En su discurso sobre el Estado de la Nación -que cada año refleja las prioridades del Ejecutivo comunitario para el nuevo curso político- la política alemana ha anunciado que propondrá sanciones a los ministros israelíes «más extremistas» y a colonos violentos. También ha asegurado que propondrá una suspensión parcial del Acuerdo de Asociación entre la UE e Israel, en materia comercial para acabar con la «inaceptable situación que se vive en Gaza».

La alemana, muy criticada por mantener una posición fría respecto a la Franja, ha destacado que «lo que está ocurriendo en Gaza ha sacudido la conciencia del mundo. Personas muriendo mientras recogían comida. Madres sosteniendo a sus hijos sin vida. Estas imágenes son simplemente catastróficas». Y ha sido clara al apuntar que el hambre «nunca puede ser un arma de guerra. Por los niños, por la humanidad, esto tiene que parar».

En los últimos meses Europa ha asistido a «la asfixia económica de la Autoridad Palestina». También a los planes para crear nuevos asentamientos colonos y a acciones de «ministros israelíes extremistas que incitan a la violencia». «Todos ellos son ejemplos que vulneran la solución de los dos Estados y no debemos dejar que pase», ha insistido.

Ante la falta de acuerdo entre los Veintisiete, Von der Leyen ha apuntado que entiende a aquellos que se preguntan cuánto más debe empeorar la situación en Gaza para lograr una respuesta europea unida. El hemiciclo, en el que se podía ver a muchos eurodiputados (sobre todo socialdemócratas y del grupo de La Izquierda) vestidos de rojo para denunciar la catástrofe humanitaria en la Franja. La alemana ha defendido que la UE «tiene que liderar el camino». «Nuestro apoyo humanitario es mayor que el de cualquier otro aliado. Nuestro compromiso con una Autoridad Palestina viable mantiene viva la solución de los dos Estados. Y tenemos que apremiar a otros a que avancen urgentemente en esa dirección», ha subrayado.

Y, «por supuesto -ha añadido-, Europa debe hacer más». Varios Estados miembros, como España, han decidido tomar medidas por su cuenta, a nivel nacional. La Comisión Europea propuso suspender partes del Acuerdo de Asociación, pero no se logró una mayoría entre los Veintisiete. «Tenemos que superar esto. No podemos permitirnos quedarnos paralizados», ha insistido Von der Leyen, quien ha anunciado una serie de medidas para presionar al Gobierno israelí a que acabe con su ofensiva en la Franja.

El Ejecutivo comunitario trabajará «en todo lo que esté en su mano». Primero, para «suspender el apoyo bilateral a Israel. Pararemos todos los pagos en estas áreas»; y también propondrá sanciones a ministros israelíes extremistas y colonos violentos, además de una suspensión parcial del Acuerdo de Asociación con Israel. «Soy consciente de que será complicado lograr una mayoría y que cualquier acción que llevemos a cabo será mucho para algunos y demasiado poco para otros». Con todo, ha llamado a «tomar nuestras responsabilidades, tanto el Parlamento, el Consejo y la Comisión» y ha apuntado que el objetivo de Europa siempre ha sido «seguridad real para Israel y un presente y futuro seguro para Palestina» por lo que ha pedido la liberación de los rehenes israelíes y el desmantelamiento de Hamás.