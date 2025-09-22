El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Rueda de prensa tras el Consejo de Ministros de la semana pasada. EFE

El Consejo de Ministros aprobará este martes el embargo de armas a Israel

Tras un retraso que molestó a Sumar, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun ha garantizado que el real decreto verá la luz esta semana

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Lunes, 22 de septiembre 2025, 16:29

Tras varios retrasos y las amenzas de Izquierda Unida de salir del Gobierno, el Consejo de Ministros aprobará este martes el decreto ley del embargo ... a la compraventa de armas con Israel. Así lo garantizó ayer el portavoz de Sumar y ministro de Cultura, Ernest Urtasun, mientras que Podemos advirtió de que si la medida no es eficaz se tratará de una «estafa propagandística» por parte del Gobierno.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere un joven de 22 años en un choque frontal con un camión en Traspinedo
  2. 2

    Cerrado el centro al tráfico privado hasta las diez de la noche por el Día sin Coche
  3. 3 Cuatro detenidos por una riña tumultuaria con armas en el barrio de Delicias
  4. 4

    Villasexmir llora a José Carlos Pastor, fallecido en el accidente de la rotonda del San Agustín
  5. 5

    Carlos Soto: «Las tapas de los domingos del bar Kaché son espectaculares»
  6. 6

    Verónica Casado logra la acreditación como catedrática que permite su retorno a la universidad
  7. 7

    Un año de la agresión del Desierto Rojo: «Sospechas de todo el mundo, la estética ya no es un signo de identidad»
  8. 8

    El Real Valladolid pierde en Albacete el partido que debió perder semanas atrás
  9. 9

    El encierro de Madrigal de las Altas Torres se salda con un herido y la muerte de un caballo
  10. 10 Cae en Valladolid una banda que aprovechó las fiestas para robar móviles y carteras

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El Consejo de Ministros aprobará este martes el embargo de armas a Israel

El Consejo de Ministros aprobará este martes el embargo de armas a Israel