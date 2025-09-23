Ayuso tras el enjuiciamiento de su novio: «Los escándalos tienen la duración y el tamaño que a Sánchez le convienen» La presidenta de Madrid recuerda que las acusaciones contra su pareja son de «una época en la que no nos conocíamos»

Melchor Sáiz-Pardo Martes, 23 de septiembre 2025, 12:31 | Actualizado 12:40h.

Isabel Díaz Ayuso no quiso hablar de lawfare, pero anduvo cerca. «Los escándalos tienen la duración y el tamaño que a Sánchez le convienen», aseguró ... la presidenta de Madrid este martes después de conocer la decisión de la juez sustituta Carmen Rodríguez-Medel de abrir juicio oral a su novio, Alberto González Amador, por el supuesto fraude fiscal de más de 350.000 euros en los ejercicios de 2020 y 2021 a través de facturas falsas, sin esperar a que la Audiencia Provincial resolviera el recurso del imputado y sin aguardar a que el nuevo titular del juzgado se hiciera cargo del mismo.

La jefa del Ejecutivo autonómico, durante una visita al hospital infantil Niño Jesús de Madrid, dejó claro su enfado con la magistrada, a la que tildó de «jueza transitoria», al tiempo que deslizó que su decisión este lunes de sentar en el banquillo a su pareja tiene mucho que ver con la "agenda mediática" del líder del PSOE, como demuestra el hecho de que las noticias sobre González Amador le ha «venido bien al entorno de Sánchez» para tapar sus casos, ya que este martes la Audiencia Provincial ha dado luz verde al enjuiciamiento del hermano del presidente cuando todavía colean los ecos sobre el novio de la líder del PP madrileño.

