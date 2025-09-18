El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, este jueves. EFE

Ayuso, contra la propuesta de Vox de prohibir el velo en lugares públicos: «¿Qué hago? ¿Les arranco la cabeza?»

«Yo quiero que esas mujeres vayan a clase, que sean formadas y que sean libres, y que se quiten el pañuelo si ellas lo deciden», argumenta la presidenta de Madrid

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Jueves, 18 de septiembre 2025, 11:31

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha desmarcado de la propuesta de Vox en el Parlamento autonómico de prohibir el ... velo islámico en los colegios y en los edificios públicos. Ayuso ha respondido al partido de Santiago Abascal que España «es un país donde cada uno viste libremente, les guste o no». «Siendo Madrid la región que más apuesta por las mujeres libres y valientes me van a decir ahora que les tenemos que arrancar el velo de las cabezas. ¿Qué hago? ¿Les prohibo la entrada a clase? ¿Les arranco la cabeza?», se ha preguntado Ayuso.

