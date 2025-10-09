El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Begoña Gómez Efe

La Audiencia avala la investigación por malversación contra Gómez pero ordena un único juicio con jurado

La Sección zanja que hay indicios de que la asistente de Moncloa tuvo «actuaciones del exclusivo interés personal de la esposa del presidente» , pero veta a Peinado su intención de sentar dos veces en el banquillo a la mujer de Sánchez

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Jueves, 9 de octubre 2025, 11:56

Comenta

La Audiencia Provincial de Madrid zanja que hay indicios suficientes de que Cristina Álvarez, la asistente de Moncloa, pudo trabajar en «actuaciones del exclusivo interés ... personal de la esposa del presidente» al ocuparse supuestamente de la gestión del día a día de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva (TSC) que codirigía Begoña Gómez en la Universidad Complutense de Madrid. Y ello a pesar de cobrar un sueldo público. En una resolución que supone un fuerte espaldarazo a la investigación abierta contra ambas por el juez Juan Carlos Peinado por malversación, la Sala ampara así una de sus últimas vías en estas diligencias previas y una de las líneas más polémicas.

