Comparecencia de Begoña Gómez Ignacio Gil

El juez acuerda que Begoña Gómez sea juzgada por un jurado popular por malversación

Si llega la vista oral, Peinado también sentará en el banquillo al delegado del Gobierno en Madrid y a la asistente de Moncloa por el supuesto uso de esta última para gestionar la cátedra

Melchor Sáiz-Pardo

Melchor Sáiz-Pardo

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 09:02

El juez del caso Begoña Gómez ha comunicado a la mujer de Pedro Sánchez su intención de que, llegado el caso, sea juzgada por un ... jurado popular, acusada de malversación por haber usado supuestamente a Cristina Álvarez, su asistente personal en Moncloa, para gestionar el día a día de su ya extinta Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva (CTS) en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

