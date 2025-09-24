El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El juez Peinado demanda a los ministros Puente y Marlaska por sus acusaciones rayanas con la prevaricación

El instructor del caso Begoña Gómez exige a ambos que rectifiquen antes de emprender acciones por injurias y calumnias

Melchor Sáiz-Pardo

Melchor Sáiz-Pardo

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 12:53

Juan Carlos Peinado pasa al ataque. El instructor de la causa contra Begoña Gómez ha demandado a los titulares de Interior y Transportes, Fernando Grande- ... Marlaska y Óscar Puente, por sus acusaciones contra el juez rayanas con la prevaricación. Peinado, que ha presentado demandas de conciliación, previas a acciones por injurias y calumnias, exige a ambos ministros que retracten de sus manifestaciones públicas, la misma reclamación que hace a otras dos personas que, según su criterio, supuestamente le imputaron delitos: el exconcejal del PSOE en la localidad alcarreña de Pastrana Fernando Jabonero, que presentó una querella contra el juez que fue archivada, y el periodista Antón Losada.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un grupo de encapuchados propina una brutal paliza a un hombre en Isla Dos Aguas
  2. 2

    Cortan el agua a los okupas de Arroyo y tardan tres horas en reengancharse
  3. 3 El mejor restaurante de Valladolid según Cocituber
  4. 4

    Investigada por homicidio imprudente la conductora implicada en el accidente mortal de San Agustín
  5. 5 Óscar Puente desata polémica al llamar «meseta» a León en redes sociales
  6. 6

    Horse lleva a Rumanía parte de la producción del motor HR10 que se fabrica en Valladolid
  7. 7

    La DGT instala otros dos radares de tramo más en Segovia
  8. 8

    Piden colaboración para identificar al conductor del patinete que les atropelló
  9. 9 Hallan los cuerpos desmembrados de los artistas colombianos B-King y DJ Regio Clown
  10. 10

    Duplica la tasa de alcohol tras una persecución policial por Laguna de Duero

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El juez Peinado demanda a los ministros Puente y Marlaska por sus acusaciones rayanas con la prevaricación

El juez Peinado demanda a los ministros Puente y Marlaska por sus acusaciones rayanas con la prevaricación