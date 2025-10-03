El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un instante de la reunión de Emergencias en el centro de L'Eliana

Un instante de la reunión de Emergencias en el centro de L'Eliana LP

Un alto cargo de la Generalitat propuso a las 17 horas del día de la dana el envío de SMS a móviles

Los vídeos del Cecopi grabados por una productora muestran ahora que las alertas a los teléfonos se plantearon nada más comenzar la reunión de Emergencias

A. Rallo

Valencia

Viernes, 3 de octubre 2025, 16:17

Comenta

Las diligencias de la dana no dejan de aportar nuevos datos de lo que aconteció aquella fatídica tarde del 29 de octubre. La empresa externa ... encargada de la grabación de recursos de la Conselleria de Emergencias, que recogió parte del Cecopi, ha entregado todo el material disponible a la jueza que investiga el caso. Se trata de apenas cinco minutos de imágenes en diferentes momentos de la tarde, a las 17, a las 19 y a las 20.30 horas. Tres capítulos con distintos protagonistas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un olor nauseabundo invade este viernes Valladolid: «Es insufrible»
  2. 2

    Vacían el concesionario de Motos Copa mientras el número de afectados supera la treintena
  3. 3 La explicación al mal olor que ha inundado este viernes Valladolid
  4. 4

    El profesor que mató a tiros a su mujer y a su hijo en Laguna de Duero
  5. 5

    La Lotería deja parte del primer premio en el centro de Valladolid: «Es una alegría repartir felicidad»
  6. 6

    Un pueblo de Valladolid es el único de la región que está entre los 50 más ricos de España
  7. 7 Indemnizan con 1,2 millones de euros a los padres de un bebé por los daños causados en una resonancia
  8. 8

    Entregan a la Policía de Medina 8.400 euros que la acompañante de un paciente perdió en una ambulancia
  9. 9 Cae en Valladolid un peligroso grupo criminal que asaltaba casas y se hacía pasar por policías
  10. 10 De los sabores castellanos a las tostas de gambas en un renovado restaurante de Plaza España

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Un alto cargo de la Generalitat propuso a las 17 horas del día de la dana el envío de SMS a móviles