Abascal avisa a Feijóo de que no admitirán «lentejas» para elegir al sustituto de Mazón

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha advertido de que no dará a cambio de nada la presidencia de la Generalitat Valenciana al PP. «Nosotros ... somos bastante facilitos de entender. Todo lo que vale en Extremadura vale en la Comunidad Valenciana» ha dicho Abascal, que ha desvelado que Carlos Mazón le ha llamado antes de anunciar su dimisión.

El futuro del Consell valenciano está en manos de Vox. Si el PP y la formación de Abascal no llegan a un acuerdo, en Les Corts puede repetirse en las próximas semanas el mismo escenario que en Extremadura, donde la presidenta de la Junta, María Guardiola, anunció la pasada semana un adelanto electoral después de que no lograr el apoyo del partido de extrema derecha para sus presupuestos al no atender sus peticiones, como eliminar subvenciones y gastos «superfluos», rebajas fiscales, acabar con el Pacto Verde y garantizar la continuidad de la central nuclear de Alcaraz.

«Feijóo es el gran auxiliador de Pedro Sánchez, que es el gran culpable de la tragedia de la dana junto con su ministro del Interior, su ministra de Defensa y Teresa Ribera. El PP ha tomado esa decisión cuando ha querido y como ha querido. No ha consultado con nosotros porque el PP actúa con Vox de la siguiente manera: si quieres lentejas las coges y si no, las dejas. El PP está en grandes disputas internas y cuando decidan lo que van a hacer, decidiremos nosotros», ha avisado el líder de Vox.

Abascal ha lamentado que el PP «haya entregado un balón de oxígeno» a Sánchez con la dimisión de Mazón. «Hoy que tendríamos que estar hablando de que el fiscal general del Estado está procesado y de que el 'clan del Peugeot' ha sido procesado. Es una decisión que podría haberse tomado hace seis meses», ha dicho Abascal a los medios en Cáceres. «Estoy harto del teatro entre el PSOE y el PP», ha afirmado el dirigente de extrema derecha, que se ha quejado de que los dos partidos mayoritarios «hacen como que se pelean», pero luego «pactan en Europa».