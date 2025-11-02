El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Mazón y Feijóo, en un acto en Alicante en junio. EFE

Feijóo y Mazón hablarán hoy con el futuro del presidente en el alero

El líder del partido y el 'president' abordarán «el contexto político» de la Comunidad Valenciana

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Domingo, 2 de noviembre 2025, 12:05

Comenta

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, mantendrán «en las próximas horas» una conversación «para analizar ... el contexto político de la Comunidad Valenciana», según ha anunciado la vicesecretaria de Regeneración Institucional, Cuca Gamarra. En esa conversación se abordarán «tanto las necesidades de la Comunidad Valenciana como las que tiene el PP en esa autonomía», ha dicho Gamarra.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Avisa por el intento de suicidio de un familiar y descubre que ya no vive allí
  2. 2

    La Guardia Civil investiga una oleada de robos en casas y negocios de Boecillo
  3. 3

    El proyecto de Poniente se licitará en 2026 y se diseñará la pasarela con Arroyo
  4. 4

    Suspendido el partido entre el UEMC y la Cultural y Deportiva Leonesa por las goteras al grito de ¡fuera, fuera!
  5. 5

    La multinacional china Gotion, accionista de InoBat, planea invertir 5.000 millones en Valladolid
  6. 6

    Obligado a desalojar un edificio militar de Valladolid tras más de un año de okupa
  7. 7 Detenido por agredir de un puñetazo a un menor en el paseo Juan de Austria
  8. 8

    El Ayuntamiento de Valladolid ratifica la factura a Turismoto por la limpieza de Pingüinos: 5.496 euros
  9. 9 Ilesos por centímetros tras quedar su coche atravesado por una valla en León
  10. 10

    Urbanismo busca inversores para crear un gran complejo cultural y recuperar la histórica azucarera Santa Victoria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Feijóo y Mazón hablarán hoy con el futuro del presidente en el alero

Feijóo y Mazón hablarán hoy con el futuro del presidente en el alero