Ábalos: «Bloquear un aeropuerto no es lo mismo que cortar una carretera» El ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos. / Efe El ministro de Fomento afirma que la cuestión del indulto no estará sobre la mesa hasta que se pronuncien los tribunales europeos CRISTIAN REINO Barcelona Martes, 15 octubre 2019, 09:50

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha lanzado una advertencia esta mañana al independentismo, que ayer salió a la calle y colapsó durante horas el aeropuerto del Prat, en una movilización en la que participaron miles de personas y en la que se registraron duros enfrentamientos entre los manifestantes y los Mossos y la Policía Nacional. «Bloquear el aeropuerto no es lo mismo que cortar una carretera», ha advertido el ministro, que no ha descartado la aplicación de la ley de seguridad nacional, pues según ha argumentado se trata de una infraestructura básica, un centro estratégico de comunicaciones y forma parte de la estructura de la seguridad del país. Lo de ayer no fue una manifestación, ha dicho. Los manifestantes buscaban bloquear y además no comunicaron la convocatoria a la autoridad competente, según ha criticado. «El derecho de manifestación tiene límites», ha señalado. Ábalos no obstante ha tratado de transmitir un mensaje de prudencia. «Firmeza, proporcionalidad y en función del problema actuaremos en correspondencia», ha avisado.

En cualquier caso, ha tratado de minimizar el impacto de la protesta de ayer. El 90% de los vuelos operaron con normalidad a lo largo del día, según ha expresado. Así, 110 vuelos fueron cancelados. En Barajas, mientras, ha apuntado que no se produjo ninguna incidencia, más allá de lo que dijera la «propaganda», según se ha manifestado. Esta mañana, el ministro ha apuntado que se han producido incidencias en la circulación de un tren de media distancia y que el servicio de AVE entre Barcelona y Girona sigue interrumpido puesto que no se han podido reparar las dos vías de alta velocidad dañadas ayer en las protestas.

Ábalos ha cargado contra la desobediencia civil y ha asegurado que la sentencia del Supremo conocida ayer es ajustada a los hechos. Sobre el indulto, ha señalado que nadie lo plantea en estos momentos. «No nos planteamos el indulto», ha afirmado. Y ha asegurado que mientras los tribunales europeos no se pronuncien sobre la sentencia, lo cual tardará años, el Gobierno no tiene nada que decir ni nada sobre lo que pronunciarse. Además, el ministro de Fomento ha dejado claro que el Gobierno no moverá ficha a corto plazo para poner una propuesta sobre la mesa para solucionar la cuestión catalana. No se dan las condiciones para el diálogo, ha rematado.